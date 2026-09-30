V 18 letech umučila studentku, dostala trest smrti: Popravu na poslední chvíli zrušili!

Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová byla odsouzena v pouhých 18 letech.
Christa Pikeová byla odsouzena v pouhých 18 letech.
Autor: Andrea Vídeňská, ČTK - 
30. září 2026
16:55

Christa Pikeová (50) čekala v cele smrti na svou popravu, která byla naplánovaná na středu. Odsouzená vražedkyně odmítla poslední jídlo a požádala, aby popravu provedl výhradně ženský tým. Soud v Tennessee ale popravu doslova na poslední chvíli zrušil.

Christa Pikeová (50) odpočítávála poslední hodiny svého života. Většinu z něj přitom strávila za mřížemi. Žena z Tennessee měla být ve středu popravena smrtící injekcí. Stala by se tak první ženou popravenou v tomto státě za více než 200 let.

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Odmítla poslední jídlo

V USA je před popravou zvykem naservírovat odsouzenci poslední jídlo podle jeho vlastního přání. Pikeová si žádné speciální jídlo neobjednala. Deník New York Post uvedl, že o poslední jídlo vůbec nepožádala. Odsouzená žena tvrdí, že ze smrti strach nemá. „Nebojím se zemřít. Jsem jen nervózní z toho, jak celý proces proběhne,“ uvedla.

Její právníci do poslední chvíle usilovali o milost. Poukazovali mimo jiné na těžké dětství a tvrdili, že jako mladá byla týraná. Požádali proto guvernéra Tennessee Billa Leeho, aby trest smrti změnil. Guvernér jejich žádost odmítl a oznámil, že poprava proběhne dle plánu. Pikeová následně uvedla, že je se svým osudem smířená. „Ať už mi bude milost udělena, nebo ne, jsem v klidu,“ řekla ještě předtím, než se dozvěděla, že zdánlivě poslední pokus o odvrácení popravy nevyšel.

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Soud popravu zrušil hodinu před vykonáním

Za mřížemi Pikeová strávila desítky let. V době činu jí bylo pouhých 18 let. Společně se svým tehdejším přítelem a další kamarádkou vylákala studentku Colleen Slemmerovou (†19) na odlehlé místo v areálu univerzity. Tam ji 12. ledna 1995 mučili a následně zabili. Za vraždu Slemmerové byla Pikeová odsouzena k trestu smrti. V roce 2001 navíc dostala dalších 25 let vězení za pokus zavraždit spoluvězeňkyni Patricii Jonesovou, kterou se podle rozsudku pokusila uškrtit tkaničkou.

Soud v Tennessee ve středu na poslední chvíli popravu zrušil. Soudci federálního odvolacího soudu uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti. Poprava byla dnes zablokována zhruba hodinu před tím, než měla být vykonána. Zatím není jasné, jak dlouhý bude odklad či zda se generální prokurátor Tennessee proti němu odvolal.

Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová čeká v cele smrti na svou popravu.
Christa Pikeová byla odsouzena v pouhých 18 letech.
Christa Pikeová byla odsouzena v pouhých 18 letech.

Témata:
vězenímučenítrest smrtivražedkyněsmrtící injekcepoprava vězeňposlední jídloUSApopravaTennesseesmrtNew York PostjídloChrista PikeováBill Lee
Andrea Vídeňská
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