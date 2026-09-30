V 18 letech umučila studentku, dostala trest smrti: Popravu na poslední chvíli zrušili!
Christa Pikeová (50) čekala v cele smrti na svou popravu, která byla naplánovaná na středu. Odsouzená vražedkyně odmítla poslední jídlo a požádala, aby popravu provedl výhradně ženský tým. Soud v Tennessee ale popravu doslova na poslední chvíli zrušil.
Christa Pikeová (50) odpočítávála poslední hodiny svého života. Většinu z něj přitom strávila za mřížemi. Žena z Tennessee měla být ve středu popravena smrtící injekcí. Stala by se tak první ženou popravenou v tomto státě za více než 200 let.
Odmítla poslední jídlo
V USA je před popravou zvykem naservírovat odsouzenci poslední jídlo podle jeho vlastního přání. Pikeová si žádné speciální jídlo neobjednala. Deník New York Post uvedl, že o poslední jídlo vůbec nepožádala. Odsouzená žena tvrdí, že ze smrti strach nemá. „Nebojím se zemřít. Jsem jen nervózní z toho, jak celý proces proběhne,“ uvedla.
Její právníci do poslední chvíle usilovali o milost. Poukazovali mimo jiné na těžké dětství a tvrdili, že jako mladá byla týraná. Požádali proto guvernéra Tennessee Billa Leeho, aby trest smrti změnil. Guvernér jejich žádost odmítl a oznámil, že poprava proběhne dle plánu. Pikeová následně uvedla, že je se svým osudem smířená. „Ať už mi bude milost udělena, nebo ne, jsem v klidu,“ řekla ještě předtím, než se dozvěděla, že zdánlivě poslední pokus o odvrácení popravy nevyšel.
Soud popravu zrušil hodinu před vykonáním
Za mřížemi Pikeová strávila desítky let. V době činu jí bylo pouhých 18 let. Společně se svým tehdejším přítelem a další kamarádkou vylákala studentku Colleen Slemmerovou (†19) na odlehlé místo v areálu univerzity. Tam ji 12. ledna 1995 mučili a následně zabili. Za vraždu Slemmerové byla Pikeová odsouzena k trestu smrti. V roce 2001 navíc dostala dalších 25 let vězení za pokus zavraždit spoluvězeňkyni Patricii Jonesovou, kterou se podle rozsudku pokusila uškrtit tkaničkou.
Soud v Tennessee ve středu na poslední chvíli popravu zrušil. Soudci federálního odvolacího soudu uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti. Poprava byla dnes zablokována zhruba hodinu před tím, než měla být vykonána. Zatím není jasné, jak dlouhý bude odklad či zda se generální prokurátor Tennessee proti němu odvolal.
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