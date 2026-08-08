Poprava během živého vysílání: Influencera zastřelil kartel na ulici

Influencer César Gastélum
Influencer César Gastélum
V klidu vysílali, měli boxy poslíčků s jídlem.
Jenže u nich zastavila dvojice na motocyklu. Řidič tasil zbraň a Césara zastřelil!
Mladý influencer a bavič padl mrtvý s průstřelem hlavy!
Autor: Lukáš Štěrovský, Nicole Kučerová - 
8. srpna 2026
05:00

Vtipnými skeči chtěl obyčejným lidem na internetu zpříjemnit každodenní život. To se mu ale nakonec stalo osudným. Mexický influencer César Gastélum (†24) byl chladnokrevně zastřelen na ulici během živého vysílání!

Záběry z města Culiacán šokovaly nejen 600 tisíc Césarových fanoušků, obletěly totiž celý svět. Ukazují influencera se dvěma kamarády v převlecích doručovatelů jídla, jak stojí před stánkem rychlého občerstvení a diskutují. Kolem projede podezřelý motocykl se dvěma chlapy.

Tušil něco?

„Vypadají děsivě, co?“ utrousí César mimoděk, ale pak se opět věnuje kameře, která jejich snahu s „nůšemi“ na jídlo živě přenášela na internetu.

Jenže motocykl se po chvíli vrátí. Jezdec zastaví přímo u Césara, který se k němu otočí čelem. Sotva stihne postřehnout, že se mu před očima objeví zbraň, a už padá mrtvý k zemi… Řidič motorky mu chladnokrevně prostřelil hlavu!

Není první

Alarmující je, že ve městě, kde sídlí a vládne obávaný kartel Sinaloa a kde od roku 2024 probíhá drsná válka gangů, nejde o první vraždu influencera. Vloni přišlo o život devět jemu podobných streamerů! Proč? Přesvědčení gangsterů, že byli napojeni na zločineckou síť synů v USA vězněného Joaquína „Prcka“ Guzmána (69).

Co udělá policie?

Byť u Césara zatím neexistují důkazy o jakékoli spojitosti s fungováním Guzmánovy organizace, policie se domnívá, že šlo o záměrný mord. „Probíhá vyšetřování s cílem zatknout pachatele a objasnit pozadí případu,“ tvrdí sice mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (64), tamní policie ale bývá často plně pod kontrolou kartelů…

V minulosti se rouhal

Na celé situaci je zároveň děsivý fakt, že dva roky nazpátek šel César na halloweenskou párty v kostýmu „zastřeleného“. Na sociálních sítích tehdy sdílel fotografii s popiskem „Tvé odmítnutí mě zasáhlo jako kulka“. Po reálném zastřelení se pod fotografií objevilo nespočet komentářů. Fanoušci dokonce začali spekulovat, že zaprodal svou duši ďáblu. 

Video se připravuje ...
Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR
Influencer César Gastélum
Influencer César Gastélum
V klidu vysílali, měli boxy poslíčků s jídlem.
Jenže u nich zastavila dvojice na motocyklu. Řidič tasil zbraň a Césara zastřelil!
Mladý influencer a bavič padl mrtvý s průstřelem hlavy!

Témata:
mafiestřelbacesarMexikoSinaloaCésar GastélumpolicieUSAInternetkartelpřímý přenosInfluencer
Lukáš Štěrovský
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Trapas jako hrom! Brzobohatou už bez Ondry nepoznávají
Trapas jako hrom! Brzobohatou už bez Ondry nepoznávají
Aha!
Hříšný tanec známe všichni, ale zvládnete plný počet bodů? Otestujte se v našem kvízu!
Hříšný tanec známe všichni, ale zvládnete plný počet bodů? Otestujte se v našem kvízu!
Dáma
Vracejí se vám doma dokola rýmy a angíny? Chyba může být v zubním kartáčku
Vracejí se vám doma dokola rýmy a angíny? Chyba může být v zubním kartáčku
Maminka
video Alena Mihulová
video Alena Mihulová
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Máte auto z let 2010 až 2021? Vypínání mobilních sítí vám zablokuje topení i záchranný systém eCall
Máte auto z let 2010 až 2021? Vypínání mobilních sítí vám zablokuje topení i záchranný systém eCall
e15
Skuhravý: Sudí? Bordel... V kauze FAČR bych byl nekompromisní, u Davida Látala taky!
Skuhravý: Sudí? Bordel... V kauze FAČR bych byl nekompromisní, u Davida Látala taky!
iSport
Pastviny proti požárům. Proč by společnost měla přehodnotit negativní postoj vůči zemědělství?
Pastviny proti požárům. Proč by společnost měla přehodnotit negativní postoj vůči zemědělství?
Reflex
Filip Vondrášek: V Jižní Americe si lidé plují životem mnohem lehčeji, věci tolik neřeší
Filip Vondrášek: V Jižní Americe si lidé plují životem mnohem lehčeji, věci tolik neřeší
Lidé a země