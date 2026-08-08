Poprava během živého vysílání: Influencera zastřelil kartel na ulici
Vtipnými skeči chtěl obyčejným lidem na internetu zpříjemnit každodenní život. To se mu ale nakonec stalo osudným. Mexický influencer César Gastélum (†24) byl chladnokrevně zastřelen na ulici během živého vysílání!
Záběry z města Culiacán šokovaly nejen 600 tisíc Césarových fanoušků, obletěly totiž celý svět. Ukazují influencera se dvěma kamarády v převlecích doručovatelů jídla, jak stojí před stánkem rychlého občerstvení a diskutují. Kolem projede podezřelý motocykl se dvěma chlapy.
Tušil něco?
„Vypadají děsivě, co?“ utrousí César mimoděk, ale pak se opět věnuje kameře, která jejich snahu s „nůšemi“ na jídlo živě přenášela na internetu.
Jenže motocykl se po chvíli vrátí. Jezdec zastaví přímo u Césara, který se k němu otočí čelem. Sotva stihne postřehnout, že se mu před očima objeví zbraň, a už padá mrtvý k zemi… Řidič motorky mu chladnokrevně prostřelil hlavu!
Není první
Alarmující je, že ve městě, kde sídlí a vládne obávaný kartel Sinaloa a kde od roku 2024 probíhá drsná válka gangů, nejde o první vraždu influencera. Vloni přišlo o život devět jemu podobných streamerů! Proč? Přesvědčení gangsterů, že byli napojeni na zločineckou síť synů v USA vězněného Joaquína „Prcka“ Guzmána (69).
Co udělá policie?
Byť u Césara zatím neexistují důkazy o jakékoli spojitosti s fungováním Guzmánovy organizace, policie se domnívá, že šlo o záměrný mord. „Probíhá vyšetřování s cílem zatknout pachatele a objasnit pozadí případu,“ tvrdí sice mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (64), tamní policie ale bývá často plně pod kontrolou kartelů…
V minulosti se rouhal
Na celé situaci je zároveň děsivý fakt, že dva roky nazpátek šel César na halloweenskou párty v kostýmu „zastřeleného“. Na sociálních sítích tehdy sdílel fotografii s popiskem „Tvé odmítnutí mě zasáhlo jako kulka“. Po reálném zastřelení se pod fotografií objevilo nespočet komentářů. Fanoušci dokonce začali spekulovat, že zaprodal svou duši ďáblu.
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