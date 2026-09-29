Muž skočil šokované řidičce do auta! Jeď na Prahu, hrozil jí
Policie obvinila pětatřicetiletého muže z loupeže a vydírání. Před několika dny, když řidička osobního auta při sjezdu z dálnice D11 zastavila před kruhovým objezdem, jí přepadl. Ženu pak donutil z auta vystoupit a s vozidlem odjel.
Útočník a oběť se neznali, řekla policejní mluvčí Martina Jandová. Policie krátce po činu muže v kradeném autě zadržela. Útok se stal před několika dny. „Pod pohrůžkami násilí se dožadoval odvozu do Prahy. Přestože žena jeho požadavek odmítala, nastoupil do auta a opakovaně na ni křičel, že musí jet na Prahu. Řidička se obávala o svůj život a zdraví, proto změnila směr jízdy tak, jak po ní požadoval,“ uvedla Jandová.
Po ujetí několika metrů řidičce přikázal, aby zastavila. „Ženu donutil z vozidla vystoupit a s vozidlem odjel po dálnici D11 směrem na Prahu. Odcizený automobil měl hodnotu přibližně 400.000 korun,“ sdělila mluvčí.
Policie se o případu rychle dozvěděla a ukradené auto po dálnici D11 začala pronásledovat. Muž na jejich výzvy k zastavení nereagoval a dokonce narazil do zadní části policejního auta, které mělo zapnutá výstražná světla a nápis STOP POLICIE. „Při nehodě utrpěla lehké zranění policistka ze služebního vozu, která byla převezena na vyšetření do nemocnice,“ sdělila Jandová.
Nejenže orientační test na návykové látky byl u zadrženého muže pozitivní, ale policisté také zjistili, že je v podmínce za jinou trestnou činnost a má dlouhodobě blokované řidičské oprávnění. V případě prokázání viny mu hrozí až deset let vězení, je ve vazbě.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.