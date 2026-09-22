Smrt na Oktoberfestu! Zaměstnance srazila gondola obří věže
Veselí na mnichovském Oktoberfestu vystřídalo zděšení. Zaměstnance atrakce Hangover zasáhla gondola řítící se vysokou rychlostí dolů. Muže záchranáři resuscitovali a převezli do nemocnice, vážným zraněním však podlehl.
K neštěstí došlo v pondělí 21. září večer na mnichovské Tereziánské louce. Zaměstnanec (†52) se během provozu nacházel v nebezpečné zóně věže volného pádu. Právě v tu chvíli se gondola řítila vysokou rychlostí směrem k zemi a muže zasáhla.
Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky. Zranění byla natolik vážná, že zasaženého museli ještě na místě resuscitovat. Poté ho převezli do mnichovské nemocnice, kde svým zraněním podlehl. Podle německého deníku Bild šlo o pracovníka ostrahy původem ze Srbska.
Proč tam byl?
Vyšetřovatelé nyní řeší především otázku, proč se muž v době spuštěné atrakce vůbec nacházel v prostoru pod gondolou. Přesný průběh nehody zatím není objasněný a případ převzala mnichovská kriminální policie. Ta hledá také svědky a případné videozáznamy incidentu.
Věž Hangover dosahuje výšky přibližně 80 metrů. Návštěvníci při jízdě vyjedou v gondole vzhůru, odkud následuje prudký pád směrem k zemi.
Atrakce neměla závadu
V úterý ráno zůstala atrakce mimo provoz a na místě pokračovalo vyšetřování. Technici následně zařízení důkladně prověřili. Podle aktuálních závěrů úřadů byla atrakce po technické stránce v pořádku a technickou závadu jako příčinu nehody vyšetřovatelé vyloučili.
Událost silně zasáhla zaměstnance Oktoberfestu i svědky. O devět pracovníků atrakce a další lidi, kteří nehodu viděli, se postaral krizový intervenční tým. Jen několik hodin po smrtelné nehodě se brány Oktoberfestu znovu otevřely a většina atrakcí zahájila běžný provoz. Okolnosti smrti zaměstnance však policie dál vyšetřuje.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.