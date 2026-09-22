Kuriózní úlovek celníků: V kufru muže našli hlavu krokodýla
Celníci na letišti u Turína objevili v zavazadle muže usušenou hlavu krokodýla. Cestující přiletěl z Miami přes Istanbul a pro dovoz chráněného živočicha neměl potřebné povolení. Úřady exemplář zabavily a mladíkovi nyní hrozí vysoká pokuta nebo vězení.
Neobvyklý nález objevili pracovníci celní správy společně s příslušníky italské finanční policie na letišti Sandro Pertini nedaleko Turína. Muž (22) přicestoval z amerického Miami a cestou přestupoval v tureckém Istanbulu. Hlava plaza byla zabalená v obyčejném balicím papíru a ukrytá uvnitř jeho zavazadla.
Chráněný živočich
Podle italské finanční policie šlo o exemplář z řádu krokodýlů Crocodylia, na nějž se vztahuje ochrana podle Washingtonské úmluvy CITES. Ta reguluje mezinárodní obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin.
Úřady krokodýlí hlavu zabavily. Muže následně oznámily kvůli podezření na dovoz exempláře chráněného druhu bez potřebného certifikátu či licence.
Hrozí mu vězení
Za porušení příslušných předpisů hrozí v Itálii pokuta od 20 tisíc do 200 tisíc eur, zhruba od 486 tisíc do 4,86 milionu korun. Alternativou je trest odnětí svobody na šest měsíců až jeden rok.
Kontroly na turínském letišti úřady během léta zpřísnily kvůli většímu počtu cestujících přijíždějících z exotických destinací. Zaměřují se především na lety s vyšším rizikem nelegálního dovozu chráněných živočichů a dalších exemplářů podléhajících pravidlům CITES.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.