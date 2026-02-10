Šílené video z loupeže jako z Hollywoodu: Ozbrojenci přepadli dodávku přímo na dálnici
V italském regionu Salento došlo v pondělí ráno k pokusu o loupež hodnou hollywoodského akčního filmu. Skupinka ozbrojenců přepadla obrněný transportér s penězi přímo uprostřed dálnice za bílého dne. Ani navzdory blokádě silnice, explozím a přestřelce s policií se však skupině loupež dokončit nepodařilo.
Skupina ozbrojenců měla nejprve na silnici odpálit dodávku a tím cestu částečně zablokovat. Kolem ní se postupně začala zastavovat auta a vznikl tak postupně širší a širší zátaras. Muži se samopaly si už pak jen počkali na příjezd opancéřovaného auta na převoz peněz. Když na místo dojelo, rozpoutali chaos.
Divoké přepadení se podařilo jednomu z řidičů zachytit na video. „Útok přímo za bílého dne na nejvytíženější dálnici v Salentu!“ napsal autor videa na facebooku. Je v něm vidět dvojici mužů, která se krčí za autem. Třetí následně zaběhne kamsi za zablokovanou dodávku. Následuje silná exploze, která z obrněného vozu utrhla několik častí. Výbuch zaplnil dálnici kouřem.
Situace se při příjezdu policie zvrhla v nebezpečnou přestřelku. Jako zázrakem se však zřejmě nikomu nic nestalo. Skupina útočníků, oblečených v bílých a černých overalech, ani navzdory troufalému plánu nakonec štěstí s krádeží neměla. Z místa musela utéct bez lupu. Podle serveru News18.com k tomu použili kradená auta projíždějících řidičů. Měli také mít magnetické policejní majáky jako „maskování“.
Sotva hodinu po loupeži policejní oddělení města Lecce oznámila zatčení prvních dvou podezřelých. Po zbytku skupiny zatím policie pátrá. Podle vyšetřovatelů je možné, že se jedná o členy širší organizované zločinecké skupiny.
