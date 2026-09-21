Střelba z okna v Praze! Zásahovka v akci
Muž v Praze střílel v pondělí večer z okna bytu z pistole, nikoho nezranil. Zadrželi ho policisté. Kvůli špatnému psychickému stavu si muže převezmou záchranáři. Policisté to oznámili na síti X
Zprávu o střelbě v Košířích dostali policisté od několika lidí prostřednictvím linky 158. „Za použití donucovacích prostředků jsme zadrželi 58letého muže, který měl střílet zbraní ráže 9 mm z okna bytu ve čtvrtém patře v ulici Pod Kavalírkou v Praze 5,“ oznámila policie.
Při události se podle policistů nikdo nezranil. „Muže si vzhledem k jeho psychickému stavu budou do péče přebírat záchranáři. Právě jeho psychický stav mohl být důvod, proč ze zbraně střílel,“ doplnili. Nyní mimo jiné zjišťují, zda muž zbraň držel legálně.
"Muž v Praze střílel v pondělí večer z okna bytu z pistole, nikoho nezranil. Zadrželi ho policisté. " - to je jak slohovka žáka 1. třídy 🤦♀️