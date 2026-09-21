Střelba z okna v Praze! Zásahovka v akci

Podezřelého policisté zadrželi.
Podezřelého policisté zadrželi.
Muž v Praze střílel z okna bytu z pistole.
Muž v Praze střílel z okna bytu z pistole.
Podezřelého policisté zadrželi.
Aktualizováno -
21. září 2026
21:50
Autor: ČTK - 
21. září 2026
21:38

Muž v Praze střílel v pondělí večer z okna bytu z pistole, nikoho nezranil. Zadrželi ho policisté. Kvůli špatnému psychickému stavu si muže převezmou záchranáři. Policisté to oznámili na síti X

Zprávu o střelbě v Košířích dostali policisté od několika lidí prostřednictvím linky 158. „Za použití donucovacích prostředků jsme zadrželi 58letého muže, který měl střílet zbraní ráže 9 mm z okna bytu ve čtvrtém patře v ulici Pod Kavalírkou v Praze 5,“ oznámila policie.

Při události se podle policistů nikdo nezranil. „Muže si vzhledem k jeho psychickému stavu budou do péče přebírat záchranáři. Právě jeho psychický stav mohl být důvod, proč ze zbraně střílel,“ doplnili. Nyní mimo jiné zjišťují, zda muž zbraň držel legálně.

Francouzská policie, (ilustrační foto).
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Podezřelého policisté zadrželi.
Podezřelého policisté zadrželi.
Muž v Praze střílel z okna bytu z pistole.
Muž v Praze střílel z okna bytu z pistole.
Podezřelého policisté zadrželi.

Témata:
zásahová jednotkapoliciePrahabalkonoknostřelba
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nika f ( 21. září 2026 22:15 )

"Muž v Praze střílel v pondělí večer z okna bytu z pistole, nikoho nezranil. Zadrželi ho policisté. " - to je jak slohovka žáka 1. třídy 🤦‍♀️

kovalsky ( 21. září 2026 21:48 )

Střílel údajně?

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