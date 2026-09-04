Krvavý útok ve Francii: Ozbrojený muž zastřelil ženu na ulici
Ozbrojený muž v pátek zabil ženu přímo na ulici ve francouzském městě Plourin-lès-Morlaix poblíž Brestu. Po útoku se ukryl v jedné z budov. Policie proto oblast uzavřela a rozjela rozsáhlou pátrací akci. Úřady obyvatele vyzvaly, aby zůstali doma a pokud možno se nepohybovali po ulicích.
Ozbrojený muž v pátek zabil ženu na ulici ve městě Plourin-lès-Morlaix poblíž Brestu na severozápadě Francie. Po činu se před policisty ukryl v jedné z budov, v jejímž okolí v současnosti pokračuje rozsáhlá policejní akce, napsala agentura AFP. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se pokud možno nevzdalovali z domovů a zůstali v klidu.
„Oblast je uzavřena a je pod policejní kontrolou,“ uvedla podle agentury v prohlášení místní policejní prefektura. Starosta zhruba pětitisícového města obyvatele v okolí vyzval, aby omezili pohyb po ulicích. Sám uvedl, že se vydal na místo.
Prokuratura na dotazy agentury k podrobnostem případu nereagovala.
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