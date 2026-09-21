„Jedná se o dva muže, kteří v rámci výkonu trestu odnětí svobody vykonávali práci v nestřeženém pracovišti firmy v ulici Mlýnské. Z oploceného areálu se jim podařilo utéct 5. září. Policisté využili veškeré operativně-pátrací prostředky a hledané muže se doposud nepodařilo vypátrat," popsala mluvčí policie Andrea Cejnková. Oba si odpykávali tresty ve věznici v Kuřimi.
Marián Nedzbala (35) je 176 centimetrů vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku.
Druhým uprchlým vězněm je Lukáš Kaspřík (30). Muž je 170 až 175 centimetrů vysoký, střední postavy, má hnědé oči i vlasy. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu hledaných mají lidé hlásit na tísňovou linku 158.