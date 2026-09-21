Masivní výpadek internetového připojení u O2: Nejde televize OnePlay ani aplikace

Masivní výpadek internetového připojení u O2: Nejde televize OnePlay ani aplikace
Masivní výpadek internetového připojení u O2: Nejde televize OnePlay ani aplikace
Masivní výpadek internetového připojení u O2: Nejde televize OnePlay ani aplikace
ČVUT: O2 opakovaně vítězí v testech rychlosti.
Medián naměřené rychlosti stahování dat za 3. a 4. čtvrtletí 2024
Aktualizováno -
21. září 2026
11:20
Autor: Vojtěch Jandera - 
21. září 2026
10:40

Uživatelé napříč Českem hlásí přibližně od devíti hodin výpadky pevného internetového připojení u operátora O2. Zasažena byla také aplikace O2, která funguje pouze omezeně a v některých případech vůbec.

Funkční zůstávají mobilní služby,  a to včetně mobilního internetu. Výpadek se však nevyhnul internetové televizi OnePlay či aplikaci Moje O2. Výpadky byly hlášeny napříč většinou služeb určených k jejich mapování či na sociálních sítích.

ětští diváci i jejich rodiče přijdou o jeden z bezplatných televizních programů. Dětská stanice TraLaLa, která od srpna 2025 nabízela pohádky a písničky přes klasickou anténu, definitivně ukončila své celoplošné vysílání. Nízká sledovanost v tom však hlavní roli nehrála. Ilustrační foto.
V Česku skončila další celostátní televize: Za jejím koncem nestojí nízká sledovanost

Někteří zákazníci mohou aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme. Omlouváme se,“ přiznává operátor na sociálních sítích.

Výpadky uživatelé od rána hlásí z Ostravy, Prahy, Brna, Liberce, Opavy, Krnova, Rožmitálu i dalších míst.

Z důvodů poškození sítě při výkopových pracích mohou někteří zákazníci aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme, aby byla kapacita sítě co nejdříve plně obnovena. Při potížích zkuste restartovat zařízení, případně opakovaně, nebo zapněte a vypněte režim letadlo. Omlouváme se,“ řekla ČTK Petra Javornická z tiskového oddělení O2.

Masivní výpadek internetového připojení u O2: Nejde televize OnePlay ani aplikace
Masivní výpadek internetového připojení u O2: Nejde televize OnePlay ani aplikace
Masivní výpadek internetového připojení u O2: Nejde televize OnePlay ani aplikace
ČVUT: O2 opakovaně vítězí v testech rychlosti.
Medián naměřené rychlosti stahování dat za 3. a 4. čtvrtletí 2024

Témata:
BrnoČeskoPrahaOstravaLiberecoperátorinternetové připojenísociální síťtelevizeO2Oneplay
Vojtěch Jandera
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Termitwan Dušek ( 21. září 2026 11:33 )

Smradi byli na mrtvici , tragédie

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