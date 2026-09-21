Masivní výpadek internetového připojení u O2: Nejde televize OnePlay ani aplikace
Uživatelé napříč Českem hlásí přibližně od devíti hodin výpadky pevného internetového připojení u operátora O2. Zasažena byla také aplikace O2, která funguje pouze omezeně a v některých případech vůbec.
Funkční zůstávají mobilní služby, a to včetně mobilního internetu. Výpadek se však nevyhnul internetové televizi OnePlay či aplikaci Moje O2. Výpadky byly hlášeny napříč většinou služeb určených k jejich mapování či na sociálních sítích.
„Někteří zákazníci mohou aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme. Omlouváme se,“ přiznává operátor na sociálních sítích.
Výpadky uživatelé od rána hlásí z Ostravy, Prahy, Brna, Liberce, Opavy, Krnova, Rožmitálu i dalších míst.
„Z důvodů poškození sítě při výkopových pracích mohou někteří zákazníci aktuálně zaznamenat zhoršenou dostupnost internetových služeb. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme, aby byla kapacita sítě co nejdříve plně obnovena. Při potížích zkuste restartovat zařízení, případně opakovaně, nebo zapněte a vypněte režim letadlo. Omlouváme se,“ řekla ČTK Petra Javornická z tiskového oddělení O2.
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