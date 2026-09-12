ČOI varuje před nebezpečnými vánočními světýlky: Zásah proudem může skončit smrtí
Oblíbená vánoční dekorace se může změnit v nebezpečnou past. Česká obchodní inspekce varuje před světelným řetězem z Číny, u něhož laboratorní zkoušky odhalily závažné konstrukční nedostatky. Při manipulaci hrozí zásah elektrickým proudem, v krajním případě může skončit i smrtí.
Inspekce upozornila na nebezpečný výrobek objevený na tuzemském trhu. Jde o Vánoční světelný řetěz 60L=3M s EAN 8221210500124, vyrobený čínskou společností Huashun Lighting Co., Ltd.
Laboratorní zkoušky odhalily několik závažných problémů. Největší nebezpečí představuje elektronická jednotka a způsob uchycení napájecího kabelu. Ten nebyl podle inspekce bezpečně upevněný a proti vytržení jej chránila pouze tavná hmota a pájení.
Hrozí zásah proudem
Při manipulaci se tak mohl kabel z elektronické jednotky vytrhnout a odhalit živé části pod napětím. Pokud by se jich člověk dotkl, následky mohou být velmi vážné.
„Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, v krajním případě i s fatálními následky,“ upozornila Česká obchodní inspekce.
Tím ale seznam problémů nekončí. Nedostatečně pevný byl také kryt elektronické jednotky. Šel snadno sejmout, takže se uživatel mohl dostat přímo k částem pod elektrickým napětím.
Evropské varování uvádí, že výrobek kvůli snadno přístupným částem pod napětím nesplňuje požadavky evropských bezpečnostních pravidel pro nízkonapěťová zařízení ani příslušné normy pro světelné řetězy.
Přestaňte řetěz používat
Inspektorát ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj proto zakázal další dodávání výrobku na český trh. Informace o nebezpečných světýlkách zároveň zamířila do celoevropského systému rychlého varování Safety Gate.
Pokud ho už někdo doma má, ČOI doporučuje okamžitě jej přestat používat. Riziko totiž nevzniká jen při viditelném poškození. Samotná konstrukce umožňuje při manipulaci zpřístupnění částí pod elektrickým napětím.
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