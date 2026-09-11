Žena vyhodila komodu s milionem korun: Nálezkyni hrozí vězení!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Andrea Vídeňská - 
11. září 2026
12:40

Žena z polských Warzymic vyhodila starou komodu, ve které měla ukryté celoživotní úspory v hodnotě přes milion korun. Když si na peníze vzpomněla, po nábytku nebylo vidu ani slechu. Rozjelo se rozsáhlé pátrání. Stopa policisty zavedla až do bytu ve Štětíně. Hotovost se podařilo najít a vrátit majitelce. Ženě, která si peníze chtěla nechat, nyní čelí obvinění a hrozí jí až rok vězení.

Žena z polských Warzymic nedaleko Štětína chtěla uklidit domácnost a zbavit se starého nábytku. Vynesla proto několik komod k přístřešku s odpadem a dál se tím nezabývala. Jenže o pár hodin později ji málem trefil šlak. Uvědomila si, že v jedné z komod nechala celoživotní úspory.

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Soukromý detektiv

Když si chybu uvědomila, komody už byly fuč. „Při úklidu jsem vynesla starý nábytek z obývacího pokoje pod přístřešek u kontejnerů. Komody tam byly odložené od předchozího dne a během několika hodin zmizely. Až zpětně jsem si uvědomila, že nebyly prázdné. Měla jsem v nich své úspory a osobní věci,“ popsala žena pro deník wszczecinie.pl.

Žena přišla o více než milion korun. „Jsem v situaci, kterou bych nikomu nepřála,“ lamentovala zoufalá žena. Rozjelo se rozsáhlé pátrání. Do případu se zapojila policie i soukromá detektivní kancelář. Vyšetřovatelé začali procházet kamerové záznamy z okolí a zjišťovat, kdo si komodu odvezl a kam s ní zamířil.

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Hrozba vězení

Pátrání nakonec přineslo dobré zprávy. Policisté zjistili, že komoda skončila v jednom z bytů ve Štětíně, informovala stanice tvn24. Policisté nakonec peníze našli a vrátili je majitelce. Komodu si z místa odnesla žena. Zpočátku údajně vůbec netušila, že se uvnitř ukrývá pořádný balík peněz. Když ale peníze objevila, rozhodla se, že si je nechá. A právě tím si pořádně zavařila. Policie ji nyní stíhá kvůli přivlastnění nalezené věci a může skončit až na rok za mřížemi.

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Podvodníci okradli důchodce o celoživotní úspory!
Zdroj: tv JOJ

Témata:
krádežúsporyPolskokomodasoukromý detektivkamerový záznamnábytekvěznicepenízeŠtětín
Andrea Vídeňská
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