Provozovatel občerstvení v Jizerkách kvůli nevděčným turistům končí s vstřícností: Fakt jste mě na*rali!

Provozovatel občerstvení Na Hřebínku na sociálních sítích popsal negativní zkušenosti s turisty.
Provozovatel občerstvení Na Hřebínku na sociálních sítích popsal negativní zkušenosti s turisty.
Provozovatel občerstvení Na Hřebínku na sociálních sítích popsal negativní zkušenosti s turisty.
Paličník je vrcholové skalisko nacházející se v severních Čechách v pohoří Jizerské hory.
Vyhlídka na Jizerské hory.
Autor: Andrea Vídeňská - 
11. září 2026
09:30

Provozovatel samoobslužného občerstvení Na Hřebínku v Jizerských horách roky pomáhal turistům v nouzi. Občerstvení funguje na principu důvěry. Lidé si vezmou pivo, tatranku nebo jiné občerstvení z bedny a sami za něj nechají peníze v kasičce. Provozovatel věřil, že svůj dluh turisté později uhradí. Letos ale prý začali lidé jeho důvěru zneužívat. Jen za srpen rozdal zboží za 4500 korun, z toho se mu vrátilo pouhých 1900 korun. 

O tom, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, se přesvědčil provozovatel oblíbeného občerstvení Na Hřebínku v Jizerských horách. Ten roky neváhal pomáhat turistům v nouzi a některým dokonce nechával jídlo či pití na dluh. Po vesměs negativních zkušenostech má ale lidí plné zuby. Zatímco dříve se turisté vraceli, aby svůj dluh zaplatili a poděkovali, letos se situace dramaticky změnila. Stále častěji se prý stává, že lidé i se zbožím zmizí jako pára nad hrncem a s placením se nehodlají obtěžovat.

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Místo peněz čokoláda

Podle provozovatele začalo vše nenápadně. Ráno v samoobsluze chyběla tři piva a tatranka, jenže kasička zela prázdnotou. Další týden zmizelo dokonce deset piv a místo odpovídající částky našel v kasičce pouhých 50 centů a čokoládovou minci jako provokaci. V srpnu už byla bedna téměř prázdná a uvnitř bylo jen 285 korun.

„Nikdy jsem nenechal nikoho umřít,“ lamentuje rozhořčeně na sociálních sítích. Mimo samoobsluhu na místě funguje v určitých hodinách i okýnko, kde se dá však platit pouze hotovostí. Majitel dodává, že zpočátku pomáhal celým skupinám i rodinám, které zrovna neměly hotovost, s tím, že zaplatí příště. Jenže právě na to začal doplácet. „Co se to k*rva s váma stalo,“ neudržel nervy na uzdě. Dřív lidem v nouzi dával klobásu a polévku, dnes už se snaží pomoci spíš čajem a Tatrankou. Přesto jen za srpen rozdal zboží za 4500 korun. Zpátky se mu ale vrátilo pouhých 1900.

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Oprsklý důchodce

Nejvíc ho prý dostal jeden konkrétní případ. Vitálnímu staršímu muži a jeho vnučce dal klobásu, polévku, pivo a domácí limonádu v hodnotě téměř 400 korun. Věřil, že se druhý den zastaví a všechno zaplatí, jak slibovali. Když si později sedl ke stolu se známými, zaslechl ale jejich rozhovor, který ho nadzvedl ze židle.

„Dědo, ale zítra tady už nebudeme,“ řekla prý mladá žena. Odpověď jejího dědečka majitele dorazila: „Vono se to nepo*ere.“ Provozovatel přiznává, že to musel jít rozdýchat do lesa. Po pěti letech tak udělal něco, co nikdy předtím neudělal. Samoobslužnou bednu s občerstvením tentokrát nedoplnil. A přiznává, že kvůli tomu v noci téměř nespal. „Fakt jste mě na*rali,“ vzkázal lidem, kteří jeho důvěru sprostě zneužili. Teď na to doplatí především slušní turisté.

Provozovatel občerstvení Na Hřebínku na sociálních sítích popsal negativní zkušenosti s turisty.
Provozovatel občerstvení Na Hřebínku na sociálních sítích popsal negativní zkušenosti s turisty.
Provozovatel občerstvení Na Hřebínku na sociálních sítích popsal negativní zkušenosti s turisty.
Paličník je vrcholové skalisko nacházející se v severních Čechách v pohoří Jizerské hory.
Vyhlídka na Jizerské hory.

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Muž má na kontě 67 krádeží v obchodech

Témata:
krádežturistikadluhobčerstveníklobásatatrankasamoobsluhapivoDůvěraJizerské horysociální síťpeníze
Andrea Vídeňská
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Za dobrotu na žebrotu..

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Ten dobrosrdečný člověk si zřejmě neuvědomil, že spousta vyčuránků si trochu upravila známé přísloví na S poctivostí leda pojdeš.

illenne ( 11. září 2026 10:21 )

Bohužel, lidé si neváží ani faktu, že v místě, kde není možné si něco koupit obchodě, je taková nabídka ceněna zlatem. Je smutné, jak se někteří lidé chovají a zneužívají dobroty a snahy jiných. Když někam jedu, tak si ráda něco koupím k občerstvení, ale nemít sebou peníze, případně tvrdit, že nám pouze platební kartu, to se prostě nedělá. Nedávno jsem v restauraci chtěla původně platit kartou. Přítel ví, že se platí pouze v hotovosti. Žádný problém, hotovost jsem sebou měla.

Luboš Polák ( 11. září 2026 10:12 )

No ono to bude úzce souviset s vybranými cizinci, kteří si myslí, že jim tu vše patří a naše trpělivost je bezbřehá! Je to už taková nátura a hlavně výchova! A taky je jich tu všude opravdu mnogo.

Silvia Blahovská ( 11. září 2026 10:06 )

Niektorí ľudia sú skrátka c.rvy

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