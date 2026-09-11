Provozovatel občerstvení v Jizerkách kvůli nevděčným turistům končí s vstřícností: Fakt jste mě na*rali!
Provozovatel samoobslužného občerstvení Na Hřebínku v Jizerských horách roky pomáhal turistům v nouzi. Občerstvení funguje na principu důvěry. Lidé si vezmou pivo, tatranku nebo jiné občerstvení z bedny a sami za něj nechají peníze v kasičce. Provozovatel věřil, že svůj dluh turisté později uhradí. Letos ale prý začali lidé jeho důvěru zneužívat. Jen za srpen rozdal zboží za 4500 korun, z toho se mu vrátilo pouhých 1900 korun.
O tom, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, se přesvědčil provozovatel oblíbeného občerstvení Na Hřebínku v Jizerských horách. Ten roky neváhal pomáhat turistům v nouzi a některým dokonce nechával jídlo či pití na dluh. Po vesměs negativních zkušenostech má ale lidí plné zuby. Zatímco dříve se turisté vraceli, aby svůj dluh zaplatili a poděkovali, letos se situace dramaticky změnila. Stále častěji se prý stává, že lidé i se zbožím zmizí jako pára nad hrncem a s placením se nehodlají obtěžovat.
Místo peněz čokoláda
Podle provozovatele začalo vše nenápadně. Ráno v samoobsluze chyběla tři piva a tatranka, jenže kasička zela prázdnotou. Další týden zmizelo dokonce deset piv a místo odpovídající částky našel v kasičce pouhých 50 centů a čokoládovou minci jako provokaci. V srpnu už byla bedna téměř prázdná a uvnitř bylo jen 285 korun.
„Nikdy jsem nenechal nikoho umřít,“ lamentuje rozhořčeně na sociálních sítích. Mimo samoobsluhu na místě funguje v určitých hodinách i okýnko, kde se dá však platit pouze hotovostí. Majitel dodává, že zpočátku pomáhal celým skupinám i rodinám, které zrovna neměly hotovost, s tím, že zaplatí příště. Jenže právě na to začal doplácet. „Co se to k*rva s váma stalo,“ neudržel nervy na uzdě. Dřív lidem v nouzi dával klobásu a polévku, dnes už se snaží pomoci spíš čajem a Tatrankou. Přesto jen za srpen rozdal zboží za 4500 korun. Zpátky se mu ale vrátilo pouhých 1900.
Oprsklý důchodce
Nejvíc ho prý dostal jeden konkrétní případ. Vitálnímu staršímu muži a jeho vnučce dal klobásu, polévku, pivo a domácí limonádu v hodnotě téměř 400 korun. Věřil, že se druhý den zastaví a všechno zaplatí, jak slibovali. Když si později sedl ke stolu se známými, zaslechl ale jejich rozhovor, který ho nadzvedl ze židle.
„Dědo, ale zítra tady už nebudeme,“ řekla prý mladá žena. Odpověď jejího dědečka majitele dorazila: „Vono se to nepo*ere.“ Provozovatel přiznává, že to musel jít rozdýchat do lesa. Po pěti letech tak udělal něco, co nikdy předtím neudělal. Samoobslužnou bednu s občerstvením tentokrát nedoplnil. A přiznává, že kvůli tomu v noci téměř nespal. „Fakt jste mě na*rali,“ vzkázal lidem, kteří jeho důvěru sprostě zneužili. Teď na to doplatí především slušní turisté.
Za dobrotu na žebrotu..