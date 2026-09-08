Řetězec Pepco stahuje nebezpečnou hračku: Hrozí i smrt!

Pepco z prodeje stahuje nebezpečnou hračku.
Pepco z prodeje stahuje nebezpečnou hračku.  (Autor: Profimedia.cz, Pepco)
Autor: Martin Lisičan - 
8. září 2026
09:19

Obchodní řetězec Pepco stahuje z prodeje dětskou hračku, která může zejména u dětí představovat riziko udušení. Řetězec zároveň žádá, aby lidé o možném nebezpečí informovali i své okolí.

Jedná se o hračku Ptačí klec s označením PLU 632235. „U některých výrobků byl kryt umístěný na spodní části hračky nesprávně nainstalován a v případě pádu výrobku se může oddělit, což představuje nebezpečí udušení,“ uvedl řetězec v oznámení na svém webu. Pepco tak své zákazníky požádalo, aby hračku přestali používat a vrátili ji do některé z prodejen. Doklad o koupi zákazníci nemusí předkládat. 

Hračka byla v prodeji v období od 30. května do 16. června. „Společnost Pepco navíc prosí zákazníky, aby informovali o tomto stažení z trhu také své okolí – zejména v případě, byl-li uvedený produkt darován někomu jinému,“ dodal řetězec.  

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Témata:
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Martin Lisičan
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