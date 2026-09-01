Dívka (17) natočila a šířila střelbu v mešitě: Čelí obvinění z napomáhání vraždy
Obvinění z napomáhání a podněcování vraždy čelí 17letá dívka, která v květnu nahrála živý přenos střelby v mešitě v San Diegu v Kalifornii, při níž zemřelo pět lidí včetně dvou útočníků. Dívka následně šířila videozáznam i texty pachatelů, které propagovaly nadřazenost bílé rasy. Podle agentur to v pondělí oznámil prokurátor okresu Forsyth v Severní Karolíně, odkud obviněná Sarah Santiagová pochází.
Podle zákonů Severní Karolíny je obvinění z napomáhání a podněcování vraždy posuzováno stejně, jako kdyby se dívka na útoku přímo podílela, řekl na tiskové konferenci okresní prokurátor Jim O'Neill. Santiagová byla obviněna jako dospělá a po svém zatčení minulý týden skončila ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci.
Útok v Islámském centru v San Diegu podle vyšetřovatelů 18. května spáchali 18letý Valeb Vazquez a 17letý Cain Clark. Vnikli do mešity a při přestřelce zastřelili člena ochranky Amina Abdullaha, kterému se je předtím podařilo vyhnat ven. Abdullah tím pomohl ochránit přibližně 140 dětí uvnitř mešity. Pachatelé následně na parkovišti zastřelili dva věřící, Mansoura Kazihu a Nadera Awada, kteří upoutali jejich pozornost. Vazquez a Clark poté v nedaleko zaparkovaném voze zbraně otočili proti sobě.
Šéf sandiegské policie Scott Wahl označil Abdullahovy činy za hrdinské a uvedl, že muž nepochybně zachránil lidské životy.
Santiagová podle obžaloby před útokem souhlasila, že živý přenos vysílaný útočníky nahraje a záznam bude šířit spolu s jejich manifestem. Následně tak skutečně učinila, stojí v obžalobě. Vazquezovi podle ní také koupila nášivku s nacistickým symbolem, kterou měl na oblečení při útoku.
Dívka rovněž čelí obvinění ze spiknutí. Podle prokuratury útočníkům pomáhala s plánováním neuskutečněného útoku na židovský chrám a střední školu, kterou navštěvují převážně černošští žáci.
Clark a Vazquez v manifestu uvedli, že se inspirovali střelcem, který v roce 2019 zabil 51 lidí ve dvou mešitách ve městě Christchurch na Novém Zélandu. Rovněž se odkazovali na krajně pravicovou představu, že běloši jsou cíleně nahrazováni jinými skupinami obyvatel. V textech se nenávistně vyjadřovali proti muslimům a islámu, Židům, komunitě LGBT+, černochům, ženám a politické levici i pravici.
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