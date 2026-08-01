Mladý Slovák chtěl přejet USA na kole: Sama (†30) srazilo auto!
Mladý Slovák Samuel R. se snažil o neuvěřitelný kousek, přejet celé Spojené státy americké na kole. Jeho sen však bohužel skončil ve státě Alabama, nedaleko města Salem. Na dálnici ho v pondělí srazilo auto, nehodu nepřežil.
K tragédii došlo krátce po čtvrté ráno na dálnici číslo 280 v okrese Lee. Na místě zasahovali hasiči, policisté i zdravotníci. Slovenskému cyklistovi však již bohužel nebylo pomoci, na následky utržených zranění podlehl na místě. „Vyjadřujeme tu nejhlubší upřímnou soustrast,“ vzkázal podle serveru wrbl.com Samově rodině koroner Daniel Sexton.
Samovo tělo nyní poputuje do města Montgomery, kde sídlí Alabamský ústav forenzních věd. Tam proběhne soudní pitva. přesné příčiny nehody jsou stále předmětem vyšetřování policie. Samuel měl podle koronera na kole namířeno ze San Diega v kalifornii do města Savannah ve státě Georgia.
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