Při potopení lodi u Kypru zmizely dvě děti: Děsivé svědectví mámy!
U Kypru došlo v neděli k obrovské tragédii. Trajekt s 267 lidmi na palubě začal krátce po vyplutí nabírat vodu. Během chvíle se loď převrátila. Nehoda si vyžádala osm životů, dalších 20 úřady pohřešují. Mezi nimi je i několik dětí. Jedna z maminek promluvila.
Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia ve 12:30 místního času (11:30 SELČ) a z neznámého důvodu do něj okamžitě začala vnikat voda, informovala agentura Reuters. Plavidlo mířilo do tureckého přístavu Taşucu v provincii Mersin ve východním Středomoří. Osm lidí zemřelo. Dalších 20 lidí úřady stále pohřešují. Mezi nimi je i několik dětí.
Maminka promluvila
Dvě děti stále hledá i maminka Ayten Bicerová. Když se trajekt převrátil, její dcera (12) mamince vyklouzla a spolu se svým bratrem (6) zmizela. Dceru ještě chytila za nohu, ale její boty byly údajně pokryté olejem z lodi. „Nemohli jsme vůbec nic dělat, ztratili jsme je. Dvě z mých tří dětí jsou pryč,“ uvedla uplakaná maminka pro web BBC.
Pátrací týmy stále pokračují v akci. Kapitán plavidla mezitím skončil v poutech. Někteří ze zachráněných cestujících uvedli, že v přední části trajektu došlo před převrácením k výbuchu a že na palubě nebyl dostatek záchranných vest. Jeden z přeživších severokyperské televizi řekl, že kapitán byl mezi prvními, kdo plavidlo opustil, „aniž by cokoli organizoval“. Z jakého důvodu k převrácení lodi došlo, není dosud zřejmé.
Severokyperská turecká republika vznikla na severu ostrova v roce 1983 poté, co Turecko v roce 1974 vyslalo na Kypr vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. Stát na severu Kypru ale uznává Turecko jako jediná země na světě. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU.
Ty děti neměly vestu? Jak na tom videu drží tatínek s vestou dítě bez vesty? 😨