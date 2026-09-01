Při potopení lodi u Kypru zmizely dvě děti: Děsivé svědectví mámy!

Lodní neštěstí u Kypru. (30. 8. 2026)
Lodní neštěstí u Kypru. (30. 8. 2026)
Potopení lodi u Kypru
Maminka na lodi u Kypru ztratila dvě své děti.
Lodní neštěstí u Kypru. (30. 8. 2026)
Autor: Martin Lisičan, ČTK - 
1. září 2026
13:31

U Kypru došlo v neděli k obrovské tragédii. Trajekt s 267 lidmi na palubě začal krátce po vyplutí nabírat vodu. Během chvíle se loď převrátila. Nehoda si vyžádala osm životů, dalších 20 úřady pohřešují. Mezi nimi je i několik dětí. Jedna z maminek promluvila. 

Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia ve 12:30 místního času (11:30 SELČ) a z neznámého důvodu do něj okamžitě začala vnikat voda, informovala agentura Reuters. Plavidlo mířilo do tureckého přístavu Taşucu v provincii Mersin ve východním Středomoří. Osm lidí zemřelo. Dalších 20 lidí úřady stále pohřešují. Mezi nimi je i několik dětí. 

Maminka promluvila

Dvě děti stále hledá i maminka Ayten Bicerová. Když se trajekt převrátil, její dcera (12) mamince vyklouzla a spolu se svým bratrem (6) zmizela. Dceru ještě chytila za nohu, ale její boty byly údajně pokryté olejem z lodi. „Nemohli jsme vůbec nic dělat, ztratili jsme je. Dvě z mých tří dětí jsou pryč,“ uvedla uplakaná maminka pro web BBC. 

Lodní neštěstí u Kypru (30. 8. 2026)
Děsivé záběry potápějící se lodi u Kypru: Dětský pláč i boj o život

Pátrací týmy stále pokračují v akci. Kapitán plavidla mezitím skončil v poutech. Někteří ze zachráněných cestujících uvedli, že v přední části trajektu došlo před převrácením k výbuchu a že na palubě nebyl dostatek záchranných vest. Jeden z přeživších severokyperské televizi řekl, že kapitán byl mezi prvními, kdo plavidlo opustil, „aniž by cokoli organizoval“. Z jakého důvodu k převrácení lodi došlo, není dosud zřejmé.

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Cestující zachytil situaci na palubě potápějící se lodi u Kypru. (30. 8. 2026)
Zdroj: Sociální sítě

Severokyperská turecká republika vznikla na severu ostrova v roce 1983 poté, co Turecko v roce 1974 vyslalo na Kypr vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. Stát na severu Kypru ale uznává Turecko jako jediná země na světě. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU.

Lodní neštěstí u Severního Kypru (30. 8. 2026)
U Kypru se potopil velký katamarán s 267 lidmi, někteří nepřežili. Uprchlého kapitána zatkli

Lodní neštěstí u Kypru. (30. 8. 2026)
Lodní neštěstí u Kypru. (30. 8. 2026)
Potopení lodi u Kypru
Maminka na lodi u Kypru ztratila dvě své děti.
Lodní neštěstí u Kypru. (30. 8. 2026)

Témata:
Evropská unieTureckoStředomoříKyprMersinKyreniaTaşucu
Martin Lisičan
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nika f ( 1. září 2026 13:37 )

Ty děti neměly vestu? Jak na tom videu drží tatínek s vestou dítě bez vesty? 😨

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