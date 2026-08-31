Dívku (14) se pokusil znásilnit otčím: Zachránilo ji známé gesto

Dívku před znásilněním zachránilo gesto ruky.
Dívku před znásilněním zachránilo gesto ruky.
Gesto SOS, které dívku zachránilo před opilým otčímem.
Řím - Ilustrační foto
Policie v Římě - Ilustrační foto
Autor: Kamil Morávek - 
31. srpna 2026
12:40

Teprve čtrnáctiletá dívka se nedaleko Říma ve čtvrtek 20. srpna málem stala obětí sexuálního napadení. Agresorem navíc byl přítel její matky! Ten s ní jel v autě v podnapilém stavu. Před znásilněním ji zachránilo mezinárodní gesto SOS.

Dívka s partnerem své matky ve čtvrtek mířila do Říma z nedaleké malé vesničky Monti Prenestini. Muž (47) rumunského původu podle výpovědi dívky od rána pil a dokonce i v autě s sebou měl několik lahví alkoholu. Muž dívce nejprve začal věnovat neobvyklou pozornost a sliboval jí dárky. Po chvilce se celá situace zvrtla a dceru své partnerky se pokusil sexuálně napadnout.

Dívce se naštěstí podařilo ubránit až do chvíle, kdy auto dojelo k obchodu, kam muž následně zašel. V tu chvíli si děvče všimlo projíždějící policejní hlídky a beze slova k nim vyslala signál SOS v podobě gesta rukou. Policisté zprávu ihned pochopili a zastavili. „Když muž vyšel z obchodu, byl na první pohled intoxikovaný. Policisty se následně pokusil napadnout,“ uvedl portál Roma Today.

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Muže převezli na stanici, kam později dorazila i dívčina matka. Ta uvedla, že se v minulosti také stala terčem sexuálních útoků ze strany partnera. Dívku policie předala do péče zdravotníků a dětského psychologa. Muž zůstává ve vazbě.

Takzvaný signál SOS je mezinárodně uznávané gesto ruky. Spočívá v opakovaném skrčení prstů okolo palce položeného na dlani a jejich následném natažení. Slouží jako nenápadný způsob, jak mohou oběti násilí či únosů dát okolí vědět, že se nacházejí v nebezpečí.

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Policie hledá svědky skutků zadrženého muže i jeho případné další oběti.
Zdroj: Policie ČR

Dívku před znásilněním zachránilo gesto ruky.
Dívku před znásilněním zachránilo gesto ruky.
Gesto SOS, které dívku zachránilo před opilým otčímem.
Řím - Ilustrační foto
Policie v Římě - Ilustrační foto

Témata:
ItálieŘímznásilněnísexuální útoknapadeníoběť
Kamil Morávek
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