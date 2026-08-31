Dívku (14) se pokusil znásilnit otčím: Zachránilo ji známé gesto
Teprve čtrnáctiletá dívka se nedaleko Říma ve čtvrtek 20. srpna málem stala obětí sexuálního napadení. Agresorem navíc byl přítel její matky! Ten s ní jel v autě v podnapilém stavu. Před znásilněním ji zachránilo mezinárodní gesto SOS.
Dívka s partnerem své matky ve čtvrtek mířila do Říma z nedaleké malé vesničky Monti Prenestini. Muž (47) rumunského původu podle výpovědi dívky od rána pil a dokonce i v autě s sebou měl několik lahví alkoholu. Muž dívce nejprve začal věnovat neobvyklou pozornost a sliboval jí dárky. Po chvilce se celá situace zvrtla a dceru své partnerky se pokusil sexuálně napadnout.
Dívce se naštěstí podařilo ubránit až do chvíle, kdy auto dojelo k obchodu, kam muž následně zašel. V tu chvíli si děvče všimlo projíždějící policejní hlídky a beze slova k nim vyslala signál SOS v podobě gesta rukou. Policisté zprávu ihned pochopili a zastavili. „Když muž vyšel z obchodu, byl na první pohled intoxikovaný. Policisty se následně pokusil napadnout,“ uvedl portál Roma Today.
Muže převezli na stanici, kam později dorazila i dívčina matka. Ta uvedla, že se v minulosti také stala terčem sexuálních útoků ze strany partnera. Dívku policie předala do péče zdravotníků a dětského psychologa. Muž zůstává ve vazbě.
Takzvaný signál SOS je mezinárodně uznávané gesto ruky. Spočívá v opakovaném skrčení prstů okolo palce položeného na dlani a jejich následném natažení. Slouží jako nenápadný způsob, jak mohou oběti násilí či únosů dát okolí vědět, že se nacházejí v nebezpečí.
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