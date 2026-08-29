Urbexeři procházeli opuštěný dům: Na záchodě našli mrtvého majitele

Skupinka našla při prozkoumávání domu mrtvé tělo jeho majitele
Skupinka našla při prozkoumávání domu mrtvé tělo jeho majitele
Při příchodu prý skupině přišlo, že dům nepůsobí příliš opuštěně
Při příchodu prý skupině přišlo, že dům nepůsobí příliš opuštěně
Byly v něm stále dekorace a osobní věci, jakoby tam někdo stále žil
Autor: Kamil Morávek - 
29. srpna 2026
05:00

Průzkumníci opuštěných domů z Velké Británie učinili v domě ve městě Somerset hrůzný nález. Během procházení budovy našli jejího majitele Johna, jak mrtvý sedí na toaletě. Příběh sdíleli skrz facebookovou stránku. Následně se na ně však snesla vlna kritiku kritizující je za údajnou neúctu k mrtvým.

Příběh ze Somersetu šokoval internet. Skupinka lidí provozujících takzvaný Urbex si myslela, že půjde jen o další z mnoha výletů do opuštěných domů. Hned od začátku jim však začalo připadat zvláštní, že dům vypadá až příliš zabydleně. Nebyli si tak jistí, jestli je dům skutečně opuštěný a rozhodli se proto odejít. Vrtalo jim však hlavou, proč byly zadní dveře poničené a otevřené. Do domu se proto po chvilce vrátili.

Uvnitř stále bylo oblečení majitele a veškeré vnitřní vybavení a dekorace. Během fotografování měli zvláštní pocity, nebyli si totiž jistí, jestli je dům skutečně opuštěný. Pravda se však ukázala jako daleko děsivější. „Po chvilce jsme našli Johna. Na toaletě,“ napsali průzkumníci. Jednalo se o mrtvé tělo majitele domu. Skupinka ihned zavolala policii. „I když bylo strašné ho takto najít, jsme rádi, že to tak dopadlo. Kdo ví, jak dlouho tam ještě mohl být,“ dodali.

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Lidé v komentářích vyjadřovali nad Johnovým osudem smutek. Části z nich však příspěvek přišel vůči zemřelému neuctivý. „Rodina bude určitě ráda, že se našel, ale vidět jeho dům by pro ně mohlo být traumatizující,“ napsala jedna z nich s tím, že by se fotky neměli zveřejňovat. Jiná dokonce přitvrdila a nazvala celý příspěvek nechutným. Autoři příspěvku však v doplňujícím komentáři uvedli, že ho mazat nehodlají. 

Takzvaný Urbex, neboli Urban Exploration, patří v současnosti k velmi moderním koníčkům. Spočívá v prohledávání opuštěných budov všech druhů. Je však důležité mít na paměti, ža tato aktivita může být velmi nebezpečná a v mnoha případech i nelegální.

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Muže po pokusu přeplavat Labe našli mrtvého.
Zdroj: Aktu.cz

Skupinka našla při prozkoumávání domu mrtvé tělo jeho majitele
Skupinka našla při prozkoumávání domu mrtvé tělo jeho majitele
Při příchodu prý skupině přišlo, že dům nepůsobí příliš opuštěně
Při příchodu prý skupině přišlo, že dům nepůsobí příliš opuštěně
Byly v něm stále dekorace a osobní věci, jakoby tam někdo stále žil

Témata:
smrturbexmrtvé tělotoaletaSomersetSpojené království
Kamil Morávek
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