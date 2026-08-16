Holčička vypadla z balkonu v pátém patře: Sousedé ji chytili do deky

Záchrana dívenky visící z balkonu
Záchrana dívenky visící z balkonu
Poděkování starosty třem hrdinům
Záchrana dívenky visící z balkonu
Záchrana dívenky visící z balkonu
Autor: Nicole Kučerová - 
16. srpna 2026
17:40

V Polsku k děsivému incidentu. Tři hrdinové zachránili teprve čtyřletou holčičku visící z balkonu! Za pomoci deky zbrzdili pád dívenky z pátého patra. Matka v té době vyspávala alkohol.

V polském městě Łomża došlo v neděli 9. srpna ke skutečnému drama. Pozorní muži si z ulice všimli, že na balkoně v pátém patře panelového domu se pohybuje malé dítě bezprostředně u okraje.

Při bližším pohledu se jim odhalil strašlivý obrázek na holčičku visící z obrovské výšky za ruce! Hrdinové neváhali a začali jednat. Popadli deku, která shodou okolností ležela venku u dveří a roztáhli ji. Pevně ji svírali a snažili se do ní holčičku chytit. Akce dopadla úspěšně a deka opravdu dívenku zbrzdila tak, že si neodnesla žádná vážná zranění. Měla pouze vykloubenou ruku a škrábanec.

„Asi ve dvě hodiny odpoledne jsem šel z obchodu do skladu, když jsem slyšel křičet lidi. Běžel jsem za roh, podíval se nahoru a uviděl dítě na zábradlí,“ popsal jeden z hrdinů pro server Fakt. „Křičel jsem, aby šla dovnitř, ale vůbec nereagovala. Pohybovala se po straně balkonu a my jsme se s přikrývkou hnuli ve stejném směru. Pak spadla,“ dodal.

Matka v době incidentu spala s 0,7 promile alkoholu, uvedl web Onet. Ani po příjezdu hasičů se hned nevzbudila. „Dlouho jsem ji nemohla probudit. Klepala jsem na dveře. Až po nějaké době otevřela s tím, že spala. Vypadala mimo, ale až později jsem zjistila, že byla pod vlivem alkoholu,“ popsala sousedka. Polská média se dostala k záběrům bezpečností kamery zachycující akční scénu.

Sousedé později objasnili, že se holčička před pádem dostala na balkon sousedů, kteří nebyli doma, takže se k ní nemohli dostat. Jak dlouho byla bez dozoru v takové výšce, nevěděli. „Nikdy jsem tu ženu neviděla jít ven s tou dívkou. Je to tak pěkné dítě. Je zázrak, že přežilo takový pád. Nebýt pomoci tří hrdinů, nevím, co by se stalo,“ dodala sousedka.

Starosta města osobně třem mužům poděkoval. „Byla to odvaha v krizové situaci. I když se neznali, spolupracovali. My, jako místní úřady, jim děkujeme za občanský postoj. Jsou skvělými vzory pro společnost,“ vyjádřil se starosta Mariusz Chrzanowski.

Záchrana dívenky visící z balkonu
Záchrana dívenky visící z balkonu
Poděkování starosty třem hrdinům
Záchrana dívenky visící z balkonu
Záchrana dívenky visící z balkonu

Témata:
dítěpádrodinamatkahasičizáchranastarostavýškaPolskobalkondekaLomžeMariusz Chrzanowski
Nicole Kučerová
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