Známí o zavražděné české mamince Kateřině: Ohavným útokům přihlížely děti?!
Česká maminka Kateřina tragicky zemřela minulý týden na jihu Francie. Obvinění z vraždy čelí její bývalý partner Mojmír G, také s původem v Česku. Katčin blízký přítel promluvil pro francouzská média. Násilí se mělo v partnerském vztahu opakovat.
Minulý čtvrtek se v Bollène na jihu Francie odehrála brutální vražda. O život přišla maminka Kateřina (†35). Její bývalý partner, Mojmír G. (54) s českými kořeny, čelí obvinění z vraždy a z nedovoleného držení zbraní. Katku měl usmrtit opakovanými údery do hlavy. „Zdá se, že tělo oběti mělo mnoho zranění lebky. Některá z těchto zranění zahrnovala použití ostrého předmětu,“ vyjádřila se policie.
Pro francouzský server TF1 promluvil její blízký kamarád o násilí z minulosti. „Když mi otevřela dveře, měla obličej celý od modřin, byla celá oteklá, především na pažích,“ popsal děsivý incident z června. „Řekla mi, že jí to před pár dny udělal manžel. Strašná scéna. Udeřil ji a ona utekla díky svým dětem, které křičely ‚Tati přestaň!’. Od té doby ji obtěžoval. Popisovala mi, že ji stále pronásleduje,“ dodal známý.
Katka se s domácím násilím měla svěřit i sousedům. „Jsem z toho v šoku. Byla úžasná. Integrovala se a byla víc Francouzka než Češka,“ vylíčila kamarádka. Oba pozůstalí potomci, Wiliam a Gabriela, ve věku osmi a tří let jsou prozatím umístění v sociálním zařízení s péčí o děti.
Ve středu 19. srpna se městem Bollène uskuteční pochod na Kateřininu počest. „Naše myšlenky a modlitby jsou především s jejími dětmi, které právě ztratily matku za hrozných okolností. Zasíláme jim, její rodině, blízkým a všem, kteří Kateřinu milovali, naši upřímnou soustrast,“ vyjádřilo se město.
Obviněný Mojmír na jaře kandidoval v komunálních volbách. Podle vyšetřovatelů mohla hrát při vraždě hlavní roli žárlivost, jelikož se pár těsně před tragédií rozešel. Agresor zůstává ve vyšetřovací vazbě, uvedl deník La Provence.
Chybí vám tam údaj z jiných zdrojů o tom, že vrah měl být bývalým členem cizinecké legie.
Ve vztahu k dětem nechápu, proč si je nevezme k sobě rodina a nechají je někde viset ve francouzském systému.