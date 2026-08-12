Známí o zavražděné české mamince Kateřině: Ohavným útokům přihlížely děti?!

Vražda maminky Kateřiny ve Francii
Vražda maminky Kateřiny ve Francii
Obviněný z vraždy, Mojmír G.
Kateřinu měl ve Francii umlátit expartner.
Bollène.
Autor: Nicole Kučerová - 
12. srpna 2026
09:36

Česká maminka Kateřina tragicky zemřela minulý týden na jihu Francie. Obvinění z vraždy čelí její bývalý partner Mojmír G, také s původem v Česku. Katčin blízký přítel promluvil pro francouzská média. Násilí se mělo v partnerském vztahu opakovat. 

Minulý čtvrtek se v Bollène na jihu Francie odehrála brutální vražda. O život přišla maminka Kateřina (†35). Její bývalý partner, Mojmír G. (54) s českými kořeny, čelí obvinění z vraždy a z nedovoleného držení zbraní. Katku měl usmrtit opakovanými údery do hlavy. „Zdá se, že tělo oběti mělo mnoho zranění lebky. Některá z těchto zranění zahrnovala použití ostrého předmětu,“ vyjádřila se policie.

Pro francouzský server TF1 promluvil její blízký kamarád o násilí z minulosti. „Když mi otevřela dveře, měla obličej celý od modřin, byla celá oteklá, především na pažích,“ popsal děsivý incident z června. „Řekla mi, že jí to před pár dny udělal manžel. Strašná scéna. Udeřil ji a ona utekla díky svým dětem, které křičely ‚Tati přestaň!’. Od té doby ji obtěžoval. Popisovala mi, že ji stále pronásleduje,“ dodal známý.

Katka se s domácím násilím měla svěřit i sousedům. „Jsem z toho v šoku. Byla úžasná. Integrovala se a byla víc Francouzka než Češka,“ vylíčila kamarádka. Oba pozůstalí potomci, Wiliam a Gabriela, ve věku osmi a tří let jsou prozatím umístění v sociálním zařízení s péčí o děti.

Ve středu 19. srpna se městem Bollène uskuteční pochod na Kateřininu počest. „Naše myšlenky a modlitby jsou především s jejími dětmi, které právě ztratily matku za hrozných okolností. Zasíláme jim, její rodině, blízkým a všem, kteří Kateřinu milovali, naši upřímnou soustrast,“ vyjádřilo se město.

Obviněný Mojmír na jaře kandidoval v komunálních volbách. Podle vyšetřovatelů mohla hrát při vraždě hlavní roli žárlivost, jelikož se pár těsně před tragédií rozešel. Agresor zůstává ve vyšetřovací vazbě, uvedl deník La Provence.

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Vražda maminky Kateřiny ve Francii
Vražda maminky Kateřiny ve Francii
Obviněný z vraždy, Mojmír G.
Kateřinu měl ve Francii umlátit expartner.
Bollène.

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útokdětirodinamatkaagreseKateřinapamátkasousedkřikMojmírČeskovraždaFranciedomácí násilíBollène
Nicole Kučerová
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anna Prazanova ( 12. srpna 2026 11:25 )

Chybí vám tam údaj z jiných zdrojů o tom, že vrah měl být bývalým členem cizinecké legie.
Ve vztahu k dětem nechápu, proč si je nevezme k sobě rodina a nechají je někde viset ve francouzském systému.

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