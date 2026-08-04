Tragédie ve Vrapicích: Muž spadl po pádu z jeřábu

Jeřáb (ilustrační foto)
Jeřáb (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
4. srpna 2026
23:17

V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice večer 4. srpna zemřel muž, spadl z mostového jeřábu. Okolnosti včetně toho, zda šlo o pracovní úraz, vyšetřují policisté, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.

Policisté na místo vyjížděli po 21:00. „Jednalo se o pád z mostového jeřábu z výšky šest metrů,“ uvedl Truxa. Muž narozený v roce 1985 zemřel na následky poranění na místě, nařízená bude pitva.

Vyšetřování v areálu večer pokračovalo, zatím není jasné, zda šlo o zaměstnance. Policisté podle mluvčího zjišťují veškeré informace ohledně příčiny pádu.

Témata:
smrtpádpitvaporaněníareálokolnostipolicieokres KladnojeřábVrapice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

☆ BLESK ( 4. srpna 2026 23:44 )

To je zase titulek. 🤦🏻
,,Muž spadl po pádu z jeřábu."

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Deník Aha! 4.8.2026
Deník Aha! 4.8.2026
Aha!
Ochlaďte se aneb Jak přelstít tropy metodou z pera Járy Cimrmana
Ochlaďte se aneb Jak přelstít tropy metodou z pera Járy Cimrmana
Dáma
Gauče v porodnicích i konec tabu: Nadační fond Propolis slaví 5 let. Jak mění péči o ženy v Česku?
Gauče v porodnicích i konec tabu: Nadační fond Propolis slaví 5 let. Jak mění péči o ženy v Česku?
Maminka
Je to oficiální! Tyhle 4 modely tenisek se stanou hitem letošního podzimu
Je to oficiální! Tyhle 4 modely tenisek se stanou hitem letošního podzimu
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Z Prahy do Vietnamu za třetinu průměrné mzdy. Nezůstane jen u něj, láká letiště
Z Prahy do Vietnamu za třetinu průměrné mzdy. Nezůstane jen u něj, láká letiště
e15
Priske po Lyonu: Překvapilo mě, jak byli pasivní. Chválil Macka, bránil i Ševínského
Priske po Lyonu: Překvapilo mě, jak byli pasivní. Chválil Macka, bránil i Ševínského
iSport
Matt Field: Jsem muž a heterosexuál, na internetu to mám jednoduché. Ženy čelí mnohem horší nenávisti
Matt Field: Jsem muž a heterosexuál, na internetu to mám jednoduché. Ženy čelí mnohem horší nenávisti
Reflex
Jan Faltus: Vždycky mně přišlo trošku zvrhlé splachovat pitnou vodou
Jan Faltus: Vždycky mně přišlo trošku zvrhlé splachovat pitnou vodou
Lidé a země