Miminko »obživlo« v pytli na mrtvoly: Šokující svědectví z márnice
V brazilské nemocnici utrpěl měsíční Noah srdeční zástavu. I přes obrovskou snahu lékařů chlapce prohlásili za mrtvého. O pár hodin později přišla z pohřebního ústavu šokující zpráva. Miminko žije!
Chlapec se předčasně narodil 15. června s rozštěpem patra. Měsíc po narození malý Noah utrpěl srdeční zástavu. Po převozu do nemocnice se lékaři snažili bojovníkovi zachránit život. Po dlouhém pokusu o resuscitaci chlapce později prohlásili za mrtvého.
O několik hodin později si pracovnice pohřebního ústavu všiml, že se chlapec v pytli na mrtvoly pohybuje a vydává zvuky, uvedla brazilská státní televize Globo. „Otevřela jsem je a dítě se začalo hýbat ještě víc. Vydávalo zvuky, jako by se chtělo nadechnout.“ citoval deník The Sun pracovnici Reginu Paschoal. Zaměstnankyně prozradila, že za téměř dvacet let práce v pohřebnictví nic podobného nezažila. Malého chlapce převezli na JIP, kde se ho lékařům podařilo stabilizovat. Miminko přežilo.
Podle nemocnice Santa Casa de Rio Claro byly dodrženy všechny technické i právní protokoly pro potvrzení úmrtí. Pro nemocnici je tak celá záležitost záhadou. Zatímco Noemova rodina incident označila za zázrak, experti mají podezření, že si miminko prošlo tzv. Lazarovým syndromem. Jde o vzácný medicínský jev, při kterém se u člověka spontánně obnoví srdeční činnost a krevní oběh poté, co byla neúspěšně ukončena resuscitace a pacient byl prohlášen za mrtvého.
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