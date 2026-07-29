Hromadná bitka na palubě: Pilot musel letadlo otočit zpět na Tenerife

Letadlo společnosti EasyJet.
Letadlo společnosti EasyJet.  (Autor: Reuters)
Autor: Kamil Morávek - 
29. července 2026
05:00

Letadlo mířící z Tenerife do Liverpoolu se muselo po půl hodině od startu zase vrátit. Důvodem byla hromadná bitka, která na palubě krátce po vzletu vypukla. Zapojilo se do ní hned 10 cestujících. Na letišti už na ně čekala policie.

Pilot se rozhodl letadlo otočit asi jen 30 minut po startu. Letadlo plné britských turistů vracejících se do Liverpoolu totiž podle něj bylo kvůli potyčce deseti z nich v nebezpečí. Aerolinky EasyJet v prohlášení uvedly, že podobné incidenty bere společnost velmi vážně. „Návrat posádka urychlila, jak jen to šlo. Mezitím byla v kontaktu s letištní policií,“ uvedl EasyJet podle BBC.

Policisté na letadlo při přistání už čekali. Jaký přesně byl důvod pro rvačku, letiště ani aerolinky nezveřejnily. Letadlo se však po návratu brzy vrátilo do vzduchu a zbylých 186 pasažérů se tak do Liverpoolu dostalo s minimálním zpožděním. „Takových situací musí cestující i posádky snášet stále víc. V rozhodnutí vrátit se mají naši plnou podporu,“ uvedlo letiště.

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Dvojice se oddávala sexu na toaletě v letadle EasyJetu.
Zdroj: Twitter

Témata:
bitkaletadloletištěTenerifeLiverpoolEasyJetletecká společnost
Kamil Morávek
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