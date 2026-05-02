Nedatluje, píše všemi deseti a písmenka nevyhledává očima. Problém mu nedělá ani tzv. slepá klávesnice. Kromě tempa rozhoduje i pečlivost. Při audio transkripci (diktát) nebo opisu z předlohy nesmí dělat chyby, překlepy a hrubky. Jak se dá něco takového naučit?
„Chcete-li začít, musíte se zaměřit na přesnost úhozů. Teprve potom lze postupně zrychlovat,“ radí Filip, student Gymnázia v Karviné, který se v šesté třídě přihlásil do kroužku psaní na počítači. „Zhruba po půl roce jsem zjistil, že mi to jde líp než ostatním. Hlavně mě to začalo bavit,“ popisuje začátky.
Léta tréninku
Rekordu 630 úhozů v minutovém opisu z předlohy dosáhl šestiletým precizním tréninkem nad cvičnými texty. Nominaci na světový šampionát v britském Liverpoolu získal v půlhodinovém nepřerušovaném psaní textu se 450 údery za minutu při republikovém mistrovství.
Takovou rychlostí píše minutové texty adept na mistra světa Filip Kempný (16) z Karviné. (duben 2026) Karel Janeček
Takovou rychlostí píše minutové texty adept na mistra světa Filip Kempný (16) z Karviné. (duben 2026) Karel Janeček
„Text pouštěli do sluchátek, my jsme ho přepisovali a rychlost si mohli upravovat. Hodnotili i gramatiku, shodu podmětu s přísudkem, čárky i háčky. Mít talent nestačilo, vyžadovalo to tvrdou disciplínu a analytické myšlení,“ popisuje klání.
Psaní ho prý naučilo trpělivosti. „Dřív jsem se dost vztekal, dělával jsem chyby. Naučil jsem se pokoře, program žádné chyby neodpouští,“ dodal Filip, který chce po maturitě studoval na právnické fakultě.
Tohle napíše za minutu
Tréninkový text, který Filip zvládá napsat za pouhou minutu. Je jedno, zda ho opisuje z předlohy, nebo slyší ze sluchátek jako diktát:
Svůj projekt dokončil roku 1484 a nabídl jej nejprve portugalskému králi, který jej však roku 1485 zamítl. Kolumbus proto přesídlil do Kastilie, kde královna Isabela Kastilská jeho projekt schválila a přidělila mu 3 malé plachetní lodi (Santa Maria, karavely Niňa a Pinta). Jeho mužstvo čítalo 120 mužů. Byli to většinou dobrodruzi, odsouzení nebo trestanci. Se svou nepatrnou flotilou vyplul dne 3. srpna 1492 z přístavu Palos, dostihl Kanárských ostrovů a odtud plul dále na západ. Po desetitýdenní plavbě shlédl poprvé zemi dne 12. října 1492, vystoupil na ni a zabral ji jménem Španělska. Byl to ostrov Guanahani v Bahamském s
(jde o 630 znaků včetně mezer. Konec věty už v minutovém limitu nedopsal: …souostroví, dnes San Salvador.)
Co se hodnotí?
* Čisté úhozy: Počet znaků za minutu po odečtení penalizací za chyby.
* Přesnost: Požadavek na vysokou přesnost, často nad 99,50 %.
* Rychlost: Profesionálové dosahují rychlosti přes 300 až 400 úhozů za minutu
Sedm soutěžních disciplín
1. Desetiminutový opis z papírové předlohy: za chybu se odečítá stanovený počet úhozů.
2. Korektura textu (10 minut): Oprava chyb v textu.
3. Diktát (2 minuty): přepis diktovaného záznamu v reálném čase.
4. Psaní na klávesnici se zapnutými korekturními funkcemi: Zaměřené na maximální čistotu textu.
5. Obchodní korespondence/zpracování textu: Tvorba obchodních dopisů nebo tabulek v časovém limitu.
6. Víceúkolové soutěže: Kombinuje výsledky z předchozích disciplín
7. Internetová soutěž: online disciplíny, rychlostní opisy na 30 minut.