Do mrakodrapu narazilo letadlo: Pilot zanechal dopis

Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Autor: ČTK - 
2. července 2026
12:49

Pilot malého letadla, který minulý pátek zemřel po nárazu do nejvyšší budovy v Pekingu, měl psychické problémy a ve svém deníku psal o sebevraždě. Uvedla to agentura AFP, která se odvolává na dnešní sdělení čínských úřadů. Při havárii bylo zraněno 13 lidí. Úřady incident označily za ohrožení veřejné bezpečnosti způsobené osobními důvody.

Šestašedesátiletý muž, v médiích identifikovaný pouze příjmením Liou, byl rozvedený. Žil sám v Pekingu a podle prohlášení pekingských úřadů dlouhodobě trpěl nespavostí a úzkostmi. Živil se jako živnostník a v roce 2021 získal sportovní pilotní licenci, v roce 2024 pak soukromou pilotní licenci.

Liou odpoledne v den nehody odstartoval z letiště na pekingském předměstí. Před neštěstím absolvoval jak let pod dohledem instruktora, tak sólový let, uvedly úřady. Při posledním sólovém letu se Liou odchýlil od naplánované trasy a ztratil s letištěm spojení.

Letecká havárie vyvolala otázky ohledně zajištění bezpečnosti letecké dopravy nad Pekingem. Mrakodrap China Zun, známý také jako Citic Tower, je vysoký 528 metrů a nachází se zhruba sedm kilometrů od vládního komplexu Čung-nan-chaj. V něm sídlí nejvyšší čínští představitelé.

Peking se k nehodě v pátek bezprostředně nevyjádřil. Úřady zároveň začaly z čínských sociálních sítí mazat fotografie a videa z místa činu a policie bránila novinářům a kolemjdoucím v pořizování fotografií poškozené budovy.

Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo. Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo. | Sociální sítě

Témata:
letištěPekinglicencemrakodrapnehodaCITIC TowerČung-nan-chaj
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