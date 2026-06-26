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Šok v hlavním městě: Do mrakodrapu narazilo letadlo
V čínském hlavním městě Pekingu havaroval malý letoun – narazil do mrakodrapu CITIC Tower. Video zachytilo trosky padající z dominanty města. Není zatím jasné, zda jsou nějaké oběti.
Náraz letounu rozbil dvě okna ikonického věžáku. Šlo o lehké sportovní letadlo Sunward SA 60L Aurora. K nehodě došlo vpodvečer místního času. Úřady zatím neinformovaly o žádných obětech. Ze stroje po nárazu zbyly jen kusy kovu.
Pilot měl letět sám a krátce předtím vzlétl z místního letiště. Měl se odchýlit od plánované trasy a přestat komunikovat. Jak informoval server CNN, část věžáku po nehodě evakuovali.
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