Šok v hlavním městě: Do mrakodrapu narazilo letadlo

Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Aktualizováno -
26. června 2026
15:55
Autor: Richard Selix - 
26. června 2026
15:45

V čínském hlavním městě Pekingu havaroval malý letoun – narazil do mrakodrapu CITIC Tower. Video zachytilo trosky padající z dominanty města. Není zatím jasné, zda jsou nějaké oběti. 

Náraz letounu rozbil dvě okna ikonického věžáku. Šlo o lehké sportovní letadlo Sunward SA 60L Aurora. K nehodě došlo vpodvečer místního času. Úřady zatím neinformovaly o žádných obětech. Ze stroje po nárazu zbyly jen kusy kovu. 

Pilot měl letět sám a krátce předtím vzlétl z místního letiště. Měl se odchýlit od plánované trasy a přestat komunikovat. Jak informoval server CNN, část věžáku po nehodě evakuovali. 

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Do mrakodrapu v Pekingu narazilo letadlo.
Zdroj: Sociální sítě

Témata:
letadlopekingČínacitic tower
Richard Selix
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