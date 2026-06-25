Kanibal vykrádal hroby na Slovensku: Šílený nález v domě hrůzy!

Maďarská policie zadržela vykradače hrobů a kanibala.
Maďarská policie zadržela vykradače hrobů a kanibala.
Policie u něj v bytě našla kosti a další tělesné ostatky.
Muž prý některé z těchto částí i jedl.
Kusy těl ho prý přitahují.
Autor: Lukáš Štěrovský, ČTK - 
25. června 2026
10:02

Kanibal tam u stromu stál a jen se ládoval, zpívá skupina Kabát. Úsměvný text, napadá většinu z nás nejspíš. Jenže poslední zprávy z maďarské Budapešti spíš
než úsměv vyvolávají děs: Tamní policie zatkla muže, který skutečně kradl a konzumoval kusy lidských těl! 

Zadrženým je 30letý nejmenovaný muž, který se ke shromažďování těl při výslechu přiznal. „Lidské pozůstatky a ostatky získával ze svého pracoviště v nemocnici a také z opuštěných hřbitovů v Maďarsku a na Slovensku,“ šokovala policie.

Právě povolání domnělého kanibala propálilo, policie totiž od nejmenovaného zdroje z jeho práce dostala echo, že si muž pracující jako ošetřovatel v práci i doma schraňuje lidské ostatky. A prohlídka pak skutečně potvrdila tuto tezi – vyšetřovatelé v bytě nalezli několik lebek, mozek, kompletní dolní část nohy a ruku, preparovaný lidský obličej a další lidskou tvář ušitou z několika kusů kůží. Další kosti byly v kufru. „Zadržený tvrdí, že se vášnivě zajímá o anatomii a patologii a rád pitvá zvířata,“ uvedla dále policie.

Srdce ve sklenici

Vrcholem pak bylo srdce ve sklenici, u kterého se ale neví, jestli je lidské, nebo zvířecí. „Obviněný vypověděl, že cítí neodolatelnou, chorobnou přitažlivost k lidským tělům a z jejich částí si i připravoval jídlo, které sám konzumoval,“ dodala policie na konto muže, který se bude zodpovídat z nezákonného nakládání s lidskými těly. Policie však předpokládá, že se seznam jeho trestných činů ještě rozroste.

Okolí to vědělo?

Muž prý o své vášni otevřeně hovořil i s nejbližšími členy rodiny i přáteli – a také svou morbidní sbírku fotografoval. Policii ho však musel udat až kolega z renomovaného budapešťského špitálu.

Video  Insta Crime Podcast: Šílený kanibal zavraždil chlapce (†6 a 9). S dětskými vnitřnostmi masturboval a pak je snědl.  - pdc, icp, Jedlička, Železný
Video se připravuje ...
Maďarská policie zadržela vykradače hrobů a kanibala.
Maďarská policie zadržela vykradače hrobů a kanibala.
Policie u něj v bytě našla kosti a další tělesné ostatky.
Muž prý některé z těchto částí i jedl.
Kusy těl ho prý přitahují.

Témata:
důmzadrženíhrobykaniballebkypolicieSlovenskoMaďarskolidské tělo
Lukáš Štěrovský
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Unikla zdravotní dokumentace princezny Kate! Všechno je jinak
Unikla zdravotní dokumentace princezny Kate! Všechno je jinak
Aha!
Podlehnete letní vášni? Odhalte nejtajnější sváděcí taktiky jednotlivých znamení zvěrokruhu!
Podlehnete letní vášni? Odhalte nejtajnější sváděcí taktiky jednotlivých znamení zvěrokruhu!
Dáma
Jak zabavit děti v autě cestou na dovolenou: 8 + 1 tip, které vám zachrání nervy
Jak zabavit děti v autě cestou na dovolenou: 8 + 1 tip, které vám zachrání nervy
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Výdejní boxy čekají nová pravidla. PPL a Zásilkovna varují před horší dostupností
Výdejní boxy čekají nová pravidla. PPL a Zásilkovna varují před horší dostupností
e15
Koubek: Rezignace? Nikdy nic nevzdám, mám platnou smlouvu. Sochůrek by byl gesto
Koubek: Rezignace? Nikdy nic nevzdám, mám platnou smlouvu. Sochůrek by byl gesto
iSport
Babiš chce do NATO s Macinkou. Co může dělat prezident?
Babiš chce do NATO s Macinkou. Co může dělat prezident?
Reflex
Šebestián Bok: Stopem po Afghánistánu? Skončil jsem s pistolí u hlavy a bez pasu
Šebestián Bok: Stopem po Afghánistánu? Skončil jsem s pistolí u hlavy a bez pasu
Lidé a země