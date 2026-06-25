Kanibal vykrádal hroby na Slovensku: Šílený nález v domě hrůzy!
Kanibal tam u stromu stál a jen se ládoval, zpívá skupina Kabát. Úsměvný text, napadá většinu z nás nejspíš. Jenže poslední zprávy z maďarské Budapešti spíš
než úsměv vyvolávají děs: Tamní policie zatkla muže, který skutečně kradl a konzumoval kusy lidských těl!
Zadrženým je 30letý nejmenovaný muž, který se ke shromažďování těl při výslechu přiznal. „Lidské pozůstatky a ostatky získával ze svého pracoviště v nemocnici a také z opuštěných hřbitovů v Maďarsku a na Slovensku,“ šokovala policie.
Právě povolání domnělého kanibala propálilo, policie totiž od nejmenovaného zdroje z jeho práce dostala echo, že si muž pracující jako ošetřovatel v práci i doma schraňuje lidské ostatky. A prohlídka pak skutečně potvrdila tuto tezi – vyšetřovatelé v bytě nalezli několik lebek, mozek, kompletní dolní část nohy a ruku, preparovaný lidský obličej a další lidskou tvář ušitou z několika kusů kůží. Další kosti byly v kufru. „Zadržený tvrdí, že se vášnivě zajímá o anatomii a patologii a rád pitvá zvířata,“ uvedla dále policie.
Srdce ve sklenici
Vrcholem pak bylo srdce ve sklenici, u kterého se ale neví, jestli je lidské, nebo zvířecí. „Obviněný vypověděl, že cítí neodolatelnou, chorobnou přitažlivost k lidským tělům a z jejich částí si i připravoval jídlo, které sám konzumoval,“ dodala policie na konto muže, který se bude zodpovídat z nezákonného nakládání s lidskými těly. Policie však předpokládá, že se seznam jeho trestných činů ještě rozroste.
Okolí to vědělo?
Muž prý o své vášni otevřeně hovořil i s nejbližšími členy rodiny i přáteli – a také svou morbidní sbírku fotografoval. Policii ho však musel udat až kolega z renomovaného budapešťského špitálu.
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