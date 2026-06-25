Temné stopy – Orlík, 1. díl: Sudy v hlubinách Orlíku. Jak báňští potápěči vylovili důkazy
Přinášíme vám 2. sérii Temných stop. Po Kuřimi se vracíme do první poloviny 90. let – k případu, který se zapsal do dějin české kriminalistiky. Pětičlenný gang, pět obětí, sudy na dně Orlíku, týdny pátrání pod vodou. V 5 dílech projdeme celou kauzou od prvního sudu přes oběti a členy gangu, vyšetřování a forenzní práci až po dnešní podobu místa, jež dalo kauze jméno. Některé detaily jsou drsné. Patří ale k případu, který formoval českou kriminalistickou i forenzní praxi na desetiletí dopředu.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- 1991–1993 Gang v čele s bývalým příslušníkem URNA Karlem Kopáčem zavraždí 5 lidí. 3 těla shodí ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady – 2 v kovových sudech, 1 zabalené v pletivu.
- Léto 1995 Po 2 letech sbírání důkazů vytipují kriminalisté na základě nejrůznějších informací Orlík jako místo, kde by se oběti měly nacházet. Začíná pátrací akce pod Žďákovským mostem.
- Polovina července 1995 Báňští záchranáři vytahují na hladinu první sud. Uvnitř je torzo lidského těla.
- Září 1995 Z přehrady jsou vytažena zbylá 2 těla. S jejich hledáním potápěčům pomáhala nová miniponorka, která si právě na Orlíku odbyla svoji premiéru.
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