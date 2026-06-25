Temné stopy – Orlík, 1. díl: Sudy v hlubinách Orlíku. Jak báňští potápěči vylovili důkazy

Temné stopy: Orlické vraždy - 1. díl
Temné stopy: Orlické vraždy - 1. díl
Vyzvedávání těl z přehrady
Ponorka se noří do vod Orlíku.
Podvodní záběr z miniponorky na nalezené tělo v pletivu
Autor: Můj Blesk - 
25. června 2026
05:00

Přinášíme vám 2. sérii Temných stop. Po Kuřimi se vracíme do první poloviny 90. let – k případu, který se zapsal do dějin české kriminalistiky. Pětičlenný gang, pět obětí, sudy na dně Orlíku, týdny pátrání pod vodou. V 5 dílech projdeme celou kauzou od prvního sudu přes oběti a členy gangu, vyšetřování a forenzní práci až po dnešní podobu místa, jež dalo kauze jméno. Některé detaily jsou drsné. Patří ale k případu, který formoval českou kriminalistickou i forenzní praxi na desetiletí dopředu.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • 1991–1993  Gang v čele s bývalým příslušníkem URNA Karlem Kopáčem zavraždí 5 lidí. 3 těla shodí ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady – 2 v kovových sudech, 1 zabalené v pletivu.
  • Léto 1995  Po 2 letech sbírání důkazů vytipují kriminalisté na základě nejrůznějších informací Orlík jako místo, kde by se oběti měly nacházet. Začíná pátrací akce pod Žďákovským mostem.
  • Polovina července 1995  Báňští záchranáři vytahují na hladinu první sud. Uvnitř je torzo lidského těla.
  • Září 1995  Z přehrady jsou vytažena zbylá 2 těla. S jejich hledáním potápěčům pomáhala nová miniponorka, která si právě na Orlíku odbyla svoji premiéru.

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