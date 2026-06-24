Medvědice napadla myslivce: Zvíře později zastřelili!
Medvědice v lese na severu Slovenska v úterý večer napadla muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Zásahový tým pak zvíře zastřelil. Informovali o tom záchranáři, policie a náměstek ministerstva životního prostředí Filip Kuffa. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé.
Na jednačtyřicetiletého muže medvědice zaútočila u vesnice Liptovská Porúbka nedaleko Liptovského Mikuláše. Na místě zasahovala posádka záchranářského vrtulníku, která zraněného ošetřila a následně ve stabilizovaném stavu převezla do nemocnice.
O uplynulém víkendu na středním Slovensku zase myslivec zastřelil jinou medvědici, která na něj podle úřadů zaútočila. Střety těchto šelem s lidmi na Slovensku byly hlášeny také na začátku tohoto měsíce.
Kuffa také potvrdil, že Slovensko a Rumunsko s podporou dalších států včetně Česka žádají snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii. Podle něj více než polovina medvědí populace v evropském bloku žije právě v uvedených dvou zemích.
Nynější vládní politici na Slovensku v minulosti označili za podhodnocené závěry studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že na Slovensku žije 1012 až 1275 medvědů. Loni ohlásili nové sčítání, a to na základě genetické analýzy. Slovenská vláda v reakci na střety šelmy s člověkem schválila před více než rokem návrh na odstřel 350 medvědů.
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