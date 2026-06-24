Medvědice napadla myslivce: Zvíře později zastřelili!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
24. června 2026
13:15

Medvědice v lese na severu Slovenska v úterý večer napadla muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Zásahový tým pak zvíře zastřelil. Informovali o tom záchranáři, policie a náměstek ministerstva životního prostředí Filip Kuffa. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé.

Na jednačtyřicetiletého muže medvědice zaútočila u vesnice Liptovská Porúbka nedaleko Liptovského Mikuláše. Na místě zasahovala posádka záchranářského vrtulníku, která zraněného ošetřila a následně ve stabilizovaném stavu převezla do nemocnice.

O uplynulém víkendu na středním Slovensku zase myslivec zastřelil jinou medvědici, která na něj podle úřadů zaútočila. Střety těchto šelem s lidmi na Slovensku byly hlášeny také na začátku tohoto měsíce.

Kuffa také potvrdil, že Slovensko a Rumunsko s podporou dalších států včetně Česka žádají snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii. Podle něj více než polovina medvědí populace v evropském bloku žije právě v uvedených dvou zemích.

Nynější vládní politici na Slovensku v minulosti označili za podhodnocené závěry studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že na Slovensku žije 1012 až 1275 medvědů. Loni ohlásili nové sčítání, a to na základě genetické analýzy. Slovenská vláda v reakci na střety šelmy s člověkem schválila před více než rokem návrh na odstřel 350 medvědů.

Témata:
útokútok zvířetenapadení zvířetemČeskoSlovenskoMyslivostmedvědLiptovská Porúbka
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pravda o konci manželství Matuše: Už spolu nejsme zhruba dva roky!
Pravda o konci manželství Matuše: Už spolu nejsme zhruba dva roky!
Aha!
Zapomeňte na přeplněná koupaliště: 10 zatopených lomů s tou nejčistší vodou v Česku
Zapomeňte na přeplněná koupaliště: 10 zatopených lomů s tou nejčistší vodou v Česku
Dáma
„Z autobusů nás kvůli křiku vykazují.“ Rodiče dvou brášků s postižením prosí o pomoc
„Z autobusů nás kvůli křiku vykazují.“ Rodiče dvou brášků s postižením prosí o pomoc
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Jen manažerská intuice už nestačí, je nutné se rozhodovat na základě dat
Jen manažerská intuice už nestačí, je nutné se rozhodovat na základě dat
e15
Sparta začala s přípravou: nový brankář se zapojil do hry, Priske se bavil s Karabcem
Sparta začala s přípravou: nový brankář se zapojil do hry, Priske se bavil s Karabcem
iSport
Ondřej Novotný: Vémolovi věřím skoro absolutně. Hodit ho přes palubu kvůli společnosti? To neuděláme
Ondřej Novotný: Vémolovi věřím skoro absolutně. Hodit ho přes palubu kvůli společnosti? To neuděláme
Reflex
Pluckley budí strach i zvědavost. Nejstrašidelnější vesnice Británie ukrývala i shakespearovský unikát
Pluckley budí strach i zvědavost. Nejstrašidelnější vesnice Británie ukrývala i shakespearovský unikát
Lidé a země