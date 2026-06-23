V Příbrami řádili obávaní Hells Angels: Riskantní jízdou chtěli zastrašit?
V Příbrami došlo v úterý k spanilé jízdě obávaných motorkářů ze stáje Hells Angels. Podle dostupných informací se spolu se spřízněnými kluby v centru města snažili zastrašit konkurenční klub. Jízdu zachytila kamera.
Pekelní andělé si za jeden z cílů své úterní spanilé jízdy vybrali Příbram. Podle informací AKTU.cz motorkáři jezdili kolem centra města z toho důvodu, aby zastražili konkurenční klub Bandidos.
Jízdu obávaných Hells Angels se podařilo zachytit na kameru. Na jednom ze záběrů někteří motorkáři dokonce projeli semafor na červenou.
U Příbrami pak před 18. hodinou došlo k nehodě motorkáře. „Motocyklista skončil v příkopu. Na místo vyjely všechny složky integrovaného záchraného systému, včetně letecké záchranné služby. Jednalo se o havárii v menší rychlosti,“ potvrdila Blesku mluvčí středočeské policie Martina Richterová. Zda se jednalo o člena Hells Angels, mluvčí nepotvrdila.
Podle mluvčího záchranářů Marka Hylebranta byl motorkář se středně těžkým zraněním při vědomí. „(...) Byl předán letecké záchranné službě a letěl do Motola na traumatologii,“ upřesnil.
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