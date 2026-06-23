V Příbrami řádili obávaní Hells Angels: Riskantní jízdou chtěli zastrašit?

Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Autor: Martin Lisičan - 
23. června 2026
20:55

V Příbrami došlo v úterý k spanilé jízdě obávaných motorkářů ze stáje Hells Angels. Podle dostupných informací se spolu se spřízněnými kluby v centru města snažili zastrašit konkurenční klub. Jízdu zachytila kamera.

Pekelní andělé si za jeden z cílů své úterní spanilé jízdy vybrali Příbram. Podle informací AKTU.cz motorkáři jezdili kolem centra města z toho důvodu, aby zastražili konkurenční klub Bandidos. 

Video  Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)  - Aktu.cz
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Jízdu obávaných Hells Angels se podařilo zachytit na kameru. Na jednom ze záběrů někteří motorkáři dokonce projeli semafor na červenou.

U Příbrami pak před 18. hodinou došlo k nehodě motorkáře. „Motocyklista skončil v příkopu. Na místo vyjely všechny složky integrovaného záchraného systému, včetně letecké záchranné služby. Jednalo se o havárii v menší rychlosti,“ potvrdila Blesku mluvčí středočeské policie Martina Richterová. Zda se jednalo o člena Hells Angels, mluvčí nepotvrdila.

Podle mluvčího záchranářů Marka Hylebranta byl motorkář se středně těžkým zraněním při vědomí. „(...) Byl předán letecké záchranné službě a letěl do Motola na traumatologii,“ upřesnil.

Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)
Spanilá jízda Hells Angels v Příbrami. (23.6.2026)

Témata:
nehodajízdapekelní anděléPříbramMotolHells AngelsStředočeský kraj
Martin Lisičan
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