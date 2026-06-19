Tragická srážka vlaků v Británii: Jeden mrtvý i zranění

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
19. června 2026
23:04
Autor: ČTK - 
19. června 2026
21:50

Dva vlaky se v pátek 19. června srazily asi 90 kilometrů severně od Londýna. Nehoda si vyžádala jednoho mrtvého a zatím blíže neurčený počet zraněných. Ke srážce došlo v podvečerní špičce na trati spojující londýnské nádraží St Pancras s oblastí střední Anglie.

„Policisté nadále zasahují u srážky dvou vlaků na trati v Bedfordu,“ uvedla v pátek večer policie. „Víme, že několik lidí bylo zraněno a jedna osoba bohužel zemřela,“ stálo dále v prohlášení. Nehoda se stala v 17:15 místního času (18:15 SELČ).

videí a fotografií na sociálních sítích je patrné, že jeden vlak zřejmě narazil zezadu do druhého, přičemž obě soupravy zůstaly stát na kolejích. Na místě zasahovali záchranáři včetně letecké záchranné služby. List The Times napsal, že personál nemocnice v Bedfordu byl upozorněn, aby se připravil na příjem až 50 zraněných. Odborový svaz pracovníků v dopravě (RMT) ve své zprávě hovoří i o „těžce zraněných“. Podrobnosti však nejsou zatím k dispozici.

Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová v příspěvku na síti X uvedla, že je zprávami o srážce vlaků hluboce znepokojena. Železniční dopravce East Midlands Railway oznámil, že po zbytek dne nebude schopen zajišťovat spoje do Londýna ani z něj.

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Témata:
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