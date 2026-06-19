Řidička v Rakousku vjela do restaurace s českými školáky: Jeden se zranil

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
19. června 2026
19:38

Postarší řidička v Rakousku v pátek 19. června odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranily střepy skla, lehké zranění utrpěla i řidička, informovala rakouská veřejnoprávní stanice ORF.

Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Völlerndorf. Řidičce, jejíž přesný věk ORF neuvádí, zřejmě sklouzla noha z brzdy na plynový pedál, takže s vozem najela do výlohy restaurace plné návštěvníků.

Školákovo poranění od střepů ošetřili záchranáři, kteří následně převezli řidičku s lehkým zraněním do nemocnice v Sankt Pöltenu. Vozidlo z výlohy restaurace vyprostili hasiči.

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