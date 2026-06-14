Smrt hasiče na trati v Hanušovicích: Zemřel při odstraňování stromu

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: HZS Ústeckého kraje)
Aktualizováno -
14. června 2026
18:22
Autor: ČTK - 
14. června 2026
18:11

Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zahynul po poledni drážní hasič, informoval v neděli na síti X generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru zasahovali hasiči u popadaných stromů celý víkend.

Hasiči byli přivoláni ke stromu, který spadl v Hanušovicích na trať před osobní vlak. „Během odstraňování dřevin z profilu trati utrpěl smrtelné zranění příslušník našeho hasičského záchranného sboru,“ popsal Tóth. „Přes veškerou snahu jeho kolegů i záchranářů se ho nepodařilo oživit,“ doplnil. Rodině, blízkým i kolegům vyjádřil upřímnou soustrast.

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Témata:
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