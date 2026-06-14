Tragédie během bungee jumpingu: Marii (†24) hodili z mostu bez lana!
Fatální chyba při adrenalinové atrakci stála život mladou Brazilku Marii Eduardu Rodriguesovou (†24). Podle vyšetřovatelů byla během bungee jumpingu z téměř čtyřicetimetrového mostu vržena do prázdna bez připnutého bezpečnostního lana.
Měl to být zážitek na celý život a pořádná dávka adrenalinu. Místo toho se výlet mladé dívky zvrtnul v nepředstavitelnou tragédii. Marie Eduardy Rodriguesová (†24) zemřela po pádu z téměř čtyřicetimetrového mostu během bungee jumpingu. Podle vyšetřování ji zaměstnanci vhodili do prázdna, aniž by se obtěžovali jí připnout bezpečnostní lano.
Poslední úsměv
Jen několik minut před smrtí sdílela na sociálních sítích fotografie, ze kterých mrazí. Z místa tragédie s úsměvem napsala: „Kdo byl ten blázen, který mi dovolil jít skočit z mostu?“ Na jednom ze snímků byla dokonce vidět výstražná, která cedule upozorňuje na nebezpečí a riziko smrti, informuje brazilský deník CNN. Nikdo tehdy netušil, jak blízko pravdě její příspěvky na sociálních sítích byly.
Svědci natočili okamžik, kdy byla mladá žena vržena z mostu. Vzápětí se ozvaly zděšené výkřiky lidí, kteří si uvědomili, že něco není v pořádku. Přivolaní záchranáři už jí však nedokázali pomoci. Maria utrpěla devastující zranění neslučitelná se životem a zemřela na místě. Policie po tragédii zadržela několik osob spojených s organizací atrakce. Rodina a přátelé se mezitím vyrovnávají s bolestivou ztrátou, která ženy, která si chtěla splnit adrenalinový sen.
Tohle ee stalo už víckrát přece. V Čechách to byl snad před lety nějakej šašek, kterej se chtěl vyznamenat a tak skočil taky odněkud asi do 50 metrový hloubky. Jenom maličkost, ten špagát měl délku 80 metrů asi. Sice to přežil tedy, žádná škoda by ho nebyla mimochodem, ale xicht měl zmalovanej doslova umělecky, jak ryl tlamou v zemi. Už nevím kdo to byl, ale někde z toho dělali senzaci a on povýšil I s tou upravenou hubou mezi český celebrity. A to není málo. Nakonec, o nic jinýho mu taky zřejmě nešlo.