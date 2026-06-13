Rachel Nickellová vyrazila v létě roku 1992 na procházku se svým dvouletým synem. V londýnském lesoparku Wimbledon Common ji přepadl Robert Napper, znásilnil ji a ubodal 49 ranami. Malý Alex přežil a později ho našli schouleného u těla mrtvé matky. Nový dokument Netflixu The Murder of Rachel Nickell se k jednomu z nejznámějších britských kriminálních případů vrací. Některé důležité okolnosti příběhu v něm ale zaznívají jen okrajově.
Netflix připomněl brutální vraždu Rachel (†23): Malý syn objímal tělo mrtvé mámy!
1.Policie dostala varování od vrahovy matky
Dokument se věnuje tomu, jak vyšetřovatelé dlouhé roky nedokázali najít skutečného pachatele. Méně prostoru už dostává skutečnost, že Robert Napper figuroval v policejních záznamech dávno před vraždou Rachel (†23).
Podle pozdějších zjištění policii kontaktovala dokonce jeho vlastní matka. Oznámila, že se jí syn přiznal ke znásilnění ženy v parku Plumstead Common. Policisté tehdy uvedli, že o podobném případu nemají záznam. Později se však ukázalo, že napadení ženy skutečně nahlášeno bylo, píše The Guardian.
2.Vyřadili ho kvůli výšce
Napper se opakovaně objevoval v souvislosti se sérií sexuálních útoků na desítky žen v jihovýchodním Londýně, tzv. Green Chain rapes. Vyšetřování později dospělo k závěru, že mohl stát za většinou těchto útoků. Po jeho matce na něj navíc policii upozornilo i několik dalších lidí a sousedů. Vyšetřovatelé ho dokonce dvakrát vyzvali k poskytnutí vzorku krve, k odběru se ale nedostavil. Přesto byl z okruhu podezřelých vyřazen.
Důvodem byla výpověď jedné z obětí, podle níž byl pachatel výrazně menší postavy, přitom Napper měřil přes 180 centimetrů. Nezávislá komise pro policejní stížnosti (IPCC) později označila jeho vyřazení kvůli domnělé výšce za jednu z klíčových chyb, které mu umožnily zůstat na svobodě a páchat další zvěrstva.
3.Nevinný muž ve stínu vraždy
Jedním z největších pochybení celého případu bylo obvinění nevinného Colina Stagga. Policie ho podezírala mimo jiné proto, že lesopark pravidelně navštěvoval a částečně zapadal do představy pachatele. Důkazy proti němu ale chyběly.
Vyšetřovatelé proto zahájili kontroverzní operaci Edzell s policistkou v utajení, která se ho prostřednictvím dopisů snažila přimět k doznání. Soud později postup označil za nepřijatelný a případ se zhroutil.
Ačkoli byl Stagg očištěn už v roce 1994, veřejnost ho ještě dlouhá léta považovala za vraha. Teprve po odhalení skutečného pachatele se mu policie veřejně omluvila a Stagg vysoudil odškodnění ve výši 706 tisíc liber, tedy přibližně 21 milionů korun.
4.Samantha a malá Jazmine
Když Rachel v létě 1992 zemřela, Napper zůstal na svobodě ještě více než rok. V listopadu 1993 zaútočil znovu. V londýnském Plumsteadu se vloupal do přízemního bytu a znásilnil, zavraždil a znetvořil Samanthu Bissetovou (†27) a její dcerku Jazmine (†4). Právě tento případ nakonec významně přispěl k jeho usvědčení. Policisté na místě zajistili stopy DNA a otisk prstu, jež vedly k jeho identifikaci a zároveň ho spojily s dalšími sexuálními útoky.
Brutalita místa činu otřásla i zkušenými vyšetřovateli. Podle serveru The Standard byl policejní fotograf přidělený k případu natolik otřesen, že následně na delší dobu opustil službu.
5.Omluva od vraha
Málokdo ví, že po přiznání k vraždě Rachel nechal Napper Colinu Staggovi vyřídit omluvu.
Podle serveru People ji prostřednictvím svého právního zástupce zaslal v roce 2008, kdy se přiznal k zabití Rachel na základě snížené příčetnosti. Stagg měl v té době za sebou více než deset let života ve stínu jednoho z nejznámějších justičních omylů v moderních britských dějinách.
6.Poučení z minulosti
Nový dokument i hraná série The Witness vznikly za spolupráce Rachelina syna Alexe Hanscomba (36) a jeho otce Andrého. Oba opakovaně zdůrazňují, že jejich cílem není znovu otevírat staré rány, ale upozornit na důsledky policejních chyb.
O svých zkušenostech navíc napsali i knihy. André Hanscombe vydal memoáry The Last Thursday in July, zatímco Alex později publikoval knihu Letting Go: A True Story of Murder, Loss and Survival.
Alex dnes říká, že smyslem návratu k případu není pouze připomínat smrt jeho matky. Chce upozornit na to, jak dlouhodobé následky mohou mít podobné zločiny i chyby institucí. Vražda Rachel Nickellové tak po více než třech desetiletích znovu otevírá otázku, kolika dalším útokům bylo možné zabránit.
7.Galerie
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.