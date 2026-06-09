Nejbohatší Čech zemřel kvůli chybám provozovatele vrtulníku? Znalec: Kellnera nehledali!

Zvrat v soudním případu o smrti miliardáře Kellnera: Podle znalce měla záchrana být rychlejší
Zvrat v soudním případu o smrti miliardáře Kellnera: Podle znalce měla záchrana být rychlejší
Miliardář Petr Kellner
Zesnulý Petr Kellner
Zesnulý Petr Kellner
Autor: ČTK - 
9. června 2026
16:10

Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrillo Mountain Lodge (TML) neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. V pondělí to u soudu v Anchorage řekl soudní znalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor. Proces týkající se pádu vrtulníku, při němž v březnu 2021 poblíž ledovce Knik zahynul Kellner a čtyři další osoby, pokračuje druhým týdnem.

O vývoji informovala aljašská televizní stanice KTUU. Rodina zesnulého miliardáře, která žalobu v občanskoprávním procesu podala, společnost viní z usmrcení z nedbalosti. Kellner podle žaloby přežil pád vrtulníku, ale zemřel dříve, než se na místo dostali záchranáři, protože provozovatelé okamžitě nepoznali, že se vrtulník zřítil a na mimořádnou situaci nereagovali včas odpovídajícím způsobem.

Poté, co Taylor zodpověděl otázky prokuratury o postupu TML po havárii, se ho obhájci ptali, zda firma svým jednáním nutně porušila předpisy. Rozlišovali přitom mezi minimálními požadavky a nejlepší praxí. „Myslím, že se pravděpodobně pohybovali v rámci předpisů Federálního úřadu pro letectví, ale považoval bych to za odchylku od nejlepší praxe,“ řekl znalec.

Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky na Aljašce takzvaný heliskiing, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Havárii 27. března 2021 přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po neštěstí.

Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy (NTSB) míní, že nehodu způsobilo pochybení pilota, který při pokusu o přistání na horském hřebeni nedokázal adekvátně reagovat na ztrátu vizuálního záchytného bodu kvůli bílé tmě vzniklé v důsledku vzdušného proudu vytvořeného rotorem vrtulníku.

NTSB uvedl, že nedokáže určit, zda by dřívější pomoc zachránila životy zahynulých cestujících, avšak jeho lékařský tým došel k závěru, že rychlejší záchrana by zmírnila Horváthova zranění.

Horváth v roce 2024 stanici KTUU řekl, že byl několik hodin uvězněn v troskách letadla a že naposledy viděl Kellnera, jak po havárii chodí venku. Kromě Kellnera nehodu nepřežili trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci Sean McManamy a Gregory Harms.

Podnikatel a finančník Kellner zahynul ve věku 56 let; byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.

Video  Podnikatelé Baťa, Kellner, Waldes. Vydupali ze země světová impéria, tragickému osudu ale neunikli  - Videohub
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Zvrat v soudním případu o smrti miliardáře Kellnera: Podle znalce měla záchrana být rychlejší
Zvrat v soudním případu o smrti miliardáře Kellnera: Podle znalce měla záchrana být rychlejší
Miliardář Petr Kellner
Zesnulý Petr Kellner
Zesnulý Petr Kellner

Témata:
soudsoudní znalecmiliardářAljaškasmrtPetr Kellner
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Bleskoska ( 10. června 2026 01:17 )

Zinscenoval svou smrt. Je otázkou, kdy se to konečně provalí.

Janka735 ( 9. června 2026 23:47 )

žiadne dohady...Nikdy nevieš ani dňa ,ani hodiny... 👍 a je jedno , či máš prachy , alebo si bezdomovec.... 👍 proste , tvoj čas vypršal tu na zemi... 👍 ❤️‍

Ford Raptor ( 9. června 2026 20:12 )

Zach dle svých přátel byl ZROZEN pro Létání 👍

Anchorage Daily News in ALASKA a nebo to chcete v Blesku DEMENTovat ? 😁 👎

Ford Raptor ( 9. června 2026 20:09 )

LŽETE !

Pilot Zach Rusell Helicopters AS 350 nepadá ! 😃 a v den Kellnerova letu i pádu plánoval vlastní svatbu ! 😃

- byl to profík každým coulem 👍 a Mr. Pilot - jestli si myslíte, že chtěl umřít ? Musíte být ID-IOTY ! 👎

Ford Raptor ( 9. června 2026 20:02 )

doktore - NEFETUJ a začni to ředit ! 😃

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