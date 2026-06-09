Požár v olomouckém paneláku: Proběhla evakuace
V panelovém domě v Jánského ulici v Olomouci zachvátil požár jeden z bytů, zraněna byla jedna osoba. Hořelo ve druhém patře, hustý černý dým silně zakouřil i sousední prostory.
Hasiči ze zakouřených prostor domu zachránili dalších 14 lidí, evakuovali je ve vyváděcích maskách, sdělila v úterý mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Požár zasáhl byt na panelovém sídlišti v městské části Povel. Zraněnou osobu předali hasiči zdravotnické záchranné službě. Hasiči na místě využili i výškovou techniku, uvedla mluvčí hasičů. Podle záznamu svědků na sociální síti se z místa šířil hustý dým, který zakouřil i byty z vyšších pater.
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