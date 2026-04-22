Opilec spící ve sklepě vyděsil souseda: „Bezdomovec“ se bál domů za přítelkyní!

Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Nicole Kučerová - 
22. dubna 2026
12:48

Minulý týden obdržela policie v Olomouci zoufalý telefonát. V jednom z panelových domů spal údajně ve sklepě bezdomovec! Po příjezdu hlídka zjistila, že je vše jinak. Nešlo o člověka bez domova, ale opilého muže, který se bál dorazit v takovém stavu domů za přítelkyní.

V neděli 19. dubna ráno řešila policie v Olomouci telefonát od obyvatele panelového domu. Ve sklepě měl údajně spát bezdomovec! Po příjezdu hlídka zjistila, že je vše úplně jinak, než se na první pohled zdálo.

Ve sklepě přespal obyvatel panelového domu, který se večer opil. Jeho přítelkyně to prý nesnáší, a tak se muž bál v takovém stavu dorazit. Rozhodl se jednat. Situaci vyřešil tím, že radši domů vůbec nešel a uvelebil se ve sklepě.

„Po vysvětlení situace nastal čas nabrat odvahu a vydat se do příslušného bytu, kde bydlí. U tohoto jsme však už neasistovali a doufáme, že příchod domů proběhl v pořádku,“ okomentovala vtipnou situaci policie.

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
