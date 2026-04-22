Opilec spící ve sklepě vyděsil souseda: „Bezdomovec“ se bál domů za přítelkyní!
Minulý týden obdržela policie v Olomouci zoufalý telefonát. V jednom z panelových domů spal údajně ve sklepě bezdomovec! Po příjezdu hlídka zjistila, že je vše jinak. Nešlo o člověka bez domova, ale opilého muže, který se bál dorazit v takovém stavu domů za přítelkyní.
Ve sklepě přespal obyvatel panelového domu, který se večer opil. Jeho přítelkyně to prý nesnáší, a tak se muž bál v takovém stavu dorazit. Rozhodl se jednat. Situaci vyřešil tím, že radši domů vůbec nešel a uvelebil se ve sklepě.
„Po vysvětlení situace nastal čas nabrat odvahu a vydat se do příslušného bytu, kde bydlí. U tohoto jsme však už neasistovali a doufáme, že příchod domů proběhl v pořádku,“ okomentovala vtipnou situaci policie.
