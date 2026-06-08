Holčička na procházce snědla jedovatou rostlinu: V Česku roste běžně na zahradách!
Procházka maminky se čtyřmi dětmi se během chvilky zvrhla v jízdu do nemocnice. Nejmladší dcerce se do ruky v kočárku dostala nebezpečná rostlina, která běžně roste na zahrádkách i v Česku! Holčička začala žvýkat rododendron.
Pro maminku Daisy Hallovou (34) z britského Shropshiru se procházka s dětmi během chvilky změnila v boj o přežití nejmladší dcerky. Malá Winnie spala v kočárku, následně se ale probudila a ještě k tomu si po cestě bez povšimnutí utrhla jedovatou rostlinu! Nebezpečná květina roste i na českých zahrádkách a představuje riziko pro domácí mazlíčky i děti. Winnie žvýkala listy rododendronu.
Maminka Daisy se naštěstí v nedávné době začala věnovat zahradničení, takže okamžitě věděla, o jakou rostlinu se jedná. Bez prodlení vzala malou holčičku do nemocnice. Lékaři dítěti podali rozpustné černé uhlí, které omezuje vstřebávání toxinů v těle, uvedl polský server Fakt. Rozrušená holčička byla následně pár dní v klidovém režimu. Příběh měl naštěstí šťastný konec, nemusel tak ale dopadnout.
Rododendron obsahuje podle serveru WebMD toxické látky nebezpečné při konzumaci. Mezi příznaky otravy patří hypotenze, srdeční arytmie, snížený srdeční tep a další srdeční problémy. Také se může objevit závrať, rozmazané vidění, zvracení a slabost.
Případ s malou Winnie dopadl dobře, maminka ale příběh sdílela v médiích, aby upozornila na nebezpečí číhající téměř na každé zahrádce. V Česku se jedná o mimořádně oblíbenou rostlinu. V tuzemských podmínkách se jí i náramně daří.
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