Holčička na procházce snědla jedovatou rostlinu: V Česku roste běžně na zahradách!

Holčička snědla jedovatý rododendron
Holčička snědla jedovatý rododendron
Holčička snědla jedovatý rododendron
Holčička snědla jedovatý rododendron
Holčička snědla jedovatý rododendron
Autor: Nicole Kučerová - 
8. června 2026
11:50

Procházka maminky se čtyřmi dětmi se během chvilky zvrhla v jízdu do nemocnice. Nejmladší dcerce se do ruky v kočárku dostala nebezpečná rostlina, která běžně roste na zahrádkách i v Česku! Holčička začala žvýkat rododendron.

Pro maminku Daisy Hallovou (34) z britského Shropshiru se procházka s dětmi během chvilky změnila v boj o přežití nejmladší dcerky. Malá Winnie spala v kočárku, následně se ale probudila a ještě k tomu si po cestě bez povšimnutí utrhla jedovatou rostlinu! Nebezpečná květina roste i na českých zahrádkách a představuje riziko pro domácí mazlíčky i děti. Winnie žvýkala listy rododendronu.

Maminka Daisy se naštěstí v nedávné době začala věnovat zahradničení, takže okamžitě věděla, o jakou rostlinu se jedná. Bez prodlení vzala malou holčičku do nemocnice. Lékaři dítěti podali rozpustné černé uhlí, které omezuje vstřebávání toxinů v těle, uvedl polský server Fakt. Rozrušená holčička byla následně pár dní v klidovém režimu. Příběh měl naštěstí šťastný konec, nemusel tak ale dopadnout.

Rododendron obsahuje podle serveru WebMD toxické látky nebezpečné při konzumaci. Mezi příznaky otravy patří hypotenze, srdeční arytmie, snížený srdeční tep a další srdeční problémy. Také se může objevit závrať, rozmazané vidění, zvracení a slabost.

Případ s malou Winnie dopadl dobře, maminka ale příběh sdílela v médiích, aby upozornila na nebezpečí číhající téměř na každé zahrádce. V Česku se jedná o mimořádně oblíbenou rostlinu. V tuzemských podmínkách se jí i náramně daří.

Video  Jak správně pěstovat rododendron?  - Videohub
Video se připravuje ...
Holčička snědla jedovatý rododendron
Holčička snědla jedovatý rododendron
Holčička snědla jedovatý rododendron
Holčička snědla jedovatý rododendron
Holčička snědla jedovatý rododendron

Témata:
velká británieanglierostlinasrdeční onemocněníČeskorostlinyjedovatá rostlinarododendronShropshireWinnie
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kostková už mlela z posledního: Dva týdny jen na vařené rýži
Kostková už mlela z posledního: Dva týdny jen na vařené rýži
Aha!
Jedna zářící diamanty, druhá ošuntělá jako z kontejneru. Které 2 nejdražší kabelky světa stojí stovky milionů?
Jedna zářící diamanty, druhá ošuntělá jako z kontejneru. Které 2 nejdražší kabelky světa stojí stovky milionů?
Dáma
V Bratislavě se narodila siamská dvojčata: Holčičky spojené pánví čeká první operace
V Bratislavě se narodila siamská dvojčata: Holčičky spojené pánví čeká první operace
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Obchodní řetězec Penny zavře všechny pobočky v Česku. Důvod je neobvyklý
Obchodní řetězec Penny zavře všechny pobočky v Česku. Důvod je neobvyklý
e15
Baník oficiálně představil Skuhravého. Mikloško o konci Dvorníka: Otřásl moji důvěrou
Baník oficiálně představil Skuhravého. Mikloško o konci Dvorníka: Otřásl moji důvěrou
iSport
Šimon po 3 letech abstinence opilý, Madonna seřvala fanoušky a Praha má problém
Šimon po 3 letech abstinence opilý, Madonna seřvala fanoušky a Praha má problém
Reflex
KVÍZ: Poznáte nejstrašidelnější místa světa? Otestujte se
KVÍZ: Poznáte nejstrašidelnější místa světa? Otestujte se
Lidé a země