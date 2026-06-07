Dříve typická situace na dálnici D2. Kamion jedoucí rychlostí mírně nad 80 km předjížděl jiný nákladní vůz, který jel takřka totožnou rychlostí.

Předjížděcí manévr, který zablokoval dálnici, pak trval klidně i sedm kilometrů. Ministerstvo dopravy proto před rokem kamionům na D2 zakázalo předjíždění. Upozorňuje na to množství značek.

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Tragicky skončila 9. prosince 2025 odpolední dopravní nehoda na dálnici D2 poblíž Velkých Němčic. Třiatřicetiletý řidič dodávky Mercedes se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamiónu, který zastavil ve vznikající koloně. Řidič dodávky srážku nepřežil.

Maďar i Slovák

Přesto policista na motocyklu přistihl řidiče maďarského kamionu, jak nařízení porušil. Když si ho policista naváděl do odstavného pruhu, využil situace slovenský kamioňák a už se hnal v rychlejším pruhu. Policista si tak vyvedl z dálnice i jeho.

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Policisté si posvítili na kamiony porušující zákaz předjíždění na D2 (červen 2026). Policie ČR

„Čtyři a půl tisíce, to je dolní hranice a šest bodů,“ spustil policista na zaskočeného kamioňáka. „Tam nebyl zákaz, jakoby. Žádná značka tam nebyla,“ hájil se řidič.

„Zákaz je tam už více než rok, jsou tam zdvojené zákazové značky, co pět kilometrů až po státní hranice se Slovenskem,“ zdůraznil policista.

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Cizinec chtěl projet napříč Českou republikou s kamionem bez zadního kola.

Vybodoval se

Pak vyšlo najevo, že se slovenský řidič stejného prohřešku v ČR letos už dopustil. „Cizinec tak dosáhl hranice 12 bodů a na českém území se vybodoval. Za volant se bude moci vrátit nejdřív za 12 měsíců,“ upozornil mluvčí policie Petr Vala.

O něco lépe dopadl řidič maďarského kamionu, který se porušení dopustil poprvé. I nad ním ovšem visí pomyslný bič. Stačí, aby byl přistižen ještě jednou, a dopadne stejně.

Policisté zdůrazňují, že se na dálnicích zákazu předjíždění intenzivně věnují. „Jen na jihomoravských silnicích jsme řešili od začátku letošního roku 1600 případů porušení zákazu předjíždění nákladními auty,“ doplnil Vala.

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Policista na dálnici D2 přistihl maďarského řidiče kamionu, jak porušil zákaz předjíždění. Když si ho naváděl mimo vozovku, zákaz porušil i kamioňák ze Slovenska.
Policista na dálnici D2 přistihl maďarského řidiče kamionu, jak porušil zákaz předjíždění. Když si ho naváděl mimo vozovku, zákaz porušil i kamioňák ze Slovenska.
Autor: Policie ČR