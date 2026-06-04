Pád letadla v dovolenkovém ráji Čechů: Na místě jsou oběti!

Pád sportovního letadla u chorvatského města Medulin
Pád sportovního letadla u chorvatského města Medulin  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
4. června 2026
15:04

Čtyři lidé zahynuli při letecké havárii na severním pobřeží Jaderského moře v Chorvatsku, uvedla místní policie. Po dvou dalších osobách úřady pátrají. Nehoda se stala u města Medulin. Podle veřejnoprávní stanice HRT se zřítilo malé letadlo registrované v Německu, které vzlétlo z Rakouska s cílovou destinací právě v Medulinu. Informovala o tom agentura AFP.

Národní hasičský svaz uvedl, že hlášení o neštěstí poblíž sportovního letiště v Medulinu obdržel v 11:19. Na místo bylo vysláno sedm hasičů se třemi hasičskými vozidly, tři týmy záchranné služby, záchranářský vrtulník a policie, informovaly úřady.

Bližší informace o nehodě budou pravděpodobně známy později, po příjezdu pracovníků Národní agentury pro vyšetřování nehod v letecké, námořní a železniční dopravě (AIN).

Video  Letadlo rozcupovalo padák parašutistky  - Instagram
Video se připravuje ...

Témata:
letadlosportovní letadloRakouskopolicieNěmeckoletištěChorvatskoJaderské mořeMedulinnehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

První pohled na bosse podsvětí Krejčíře: Bez vlasů, peněz a opuštěný
První pohled na bosse podsvětí Krejčíře: Bez vlasů, peněz a opuštěný
Aha!
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Dáma
5 důvodů, proč je Alpbachtal ideálním cílem pro vaši příští rodinnou dovolenou
5 důvodů, proč je Alpbachtal ideálním cílem pro vaši příští rodinnou dovolenou
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Moskva poprvé přiznala problém klíčového pilíře ruské ekonomiky. Západ tuší, co za tím skutečně je
Moskva poprvé přiznala problém klíčového pilíře ruské ekonomiky. Západ tuší, co za tím skutečně je
e15
Zlín bere mladého stopera z Lyonu! Doporučil ho prý i Šulc. S kým klub už nepočítá?
Zlín bere mladého stopera z Lyonu! Doporučil ho prý i Šulc. S kým klub už nepočítá?
iSport
Rusové bojují za peníze, ne za vlast. Mrtvé krávy a zákaz sociálních sítí jim vadí víc než válka
Rusové bojují za peníze, ne za vlast. Mrtvé krávy a zákaz sociálních sítí jim vadí víc než válka
Reflex
Hudba v nitru země: Čarovné tóny rozezvučí jeskyně Moravského krasu
Hudba v nitru země: Čarovné tóny rozezvučí jeskyně Moravského krasu
Lidé a země