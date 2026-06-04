Pád letadla v dovolenkovém ráji Čechů: Na místě jsou oběti!
Čtyři lidé zahynuli při letecké havárii na severním pobřeží Jaderského moře v Chorvatsku, uvedla místní policie. Po dvou dalších osobách úřady pátrají. Nehoda se stala u města Medulin. Podle veřejnoprávní stanice HRT se zřítilo malé letadlo registrované v Německu, které vzlétlo z Rakouska s cílovou destinací právě v Medulinu. Informovala o tom agentura AFP.
Národní hasičský svaz uvedl, že hlášení o neštěstí poblíž sportovního letiště v Medulinu obdržel v 11:19. Na místo bylo vysláno sedm hasičů se třemi hasičskými vozidly, tři týmy záchranné služby, záchranářský vrtulník a policie, informovaly úřady.
Bližší informace o nehodě budou pravděpodobně známy později, po příjezdu pracovníků Národní agentury pro vyšetřování nehod v letecké, námořní a železniční dopravě (AIN).
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