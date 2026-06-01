Za jediný den zabili stovky delfínů: Na Faerských ostrovech zadrželi Čecha
Během minulé středy na Faerských ostrovech lovci zabili v rámci tradičního lovu více než 700 delfínů a dalších kytovců. Podle svědků nebyla část zvířat usmrcena předepsaným způsobem. Při dokumentování kontroverzních lovů byli navíc zadrženi dva dobrovolníci organizace Sea Shepherd, mezi nimi byl i Čech.
Ve středu se na Faerských ostrovech uskutečnily tři takzvané grindadrapy, tradiční lovy, při kterých jsou delfíni a další kytovci nahnáni do mělkých zátok a následně usmrceni. Celkem při nich zahynulo 706 zvířat. Největší lov proběhl v hlavním městě Tórshavnu, kde bylo zabito 406 kytovců, informuje organizace Sea Shepherd na webových stránkách.
Delfíni zemřeli pomalou smrtí
Podle zveřejněných informací se lov proměnil v krveprolití. Samotní lovci přiznali, že neměli dostatek speciálních páteřních kopí, která mají zvířatům zajistit rychlou smrt. Mnoho delfínů tak bylo podle svědků zabíjeno pouze noži. Zraněná zvířata se v mělké vodě zmítala v bolestech.
Kvůli nedostatku vybavení i lidí byli někteří delfíni natlačeni na skály, kde utrpěli těžká zranění. Jiné zasáhly lodní vrtule nebo je přejely čluny. Podle ochránců zvířat šlo o dlouhou a trýznivou smrt.
Dobrovolníci v poutech
Na místě byli také dva dobrovolníci mezinárodní organizace Sea Shepherd, kteří celý průběh dokumentovali. Jedním z nich byl Čech Lukáš Matějíček. Jejich cílem bylo získat důkazy o průběhu lovů a následně je předat zástupcům Evropské unie. Místní lovci je však obvinili z narušování akce a přivolali policii.
Dobrovolníci skončili v poutech. Organizace Sea Shepherd odmítá, že by do lovů jakkoli zasahovali. Podle ní pouze pořizovali fotografie a videa toho, co se odehrávalo na pobřeží. „Po zaplacení přibližně 3 250 korun pokuty byli oba dobrovolníci během čtvrtečního odpoledne propuštěni,“ informuje organizace Sea Shepherd na sociálních sítích.
Dementi! U nás taky byla tradice upalovat čarodějnice a děláme to snad furt...? Naházel bych je všechny žralokům do vody, ať si to užijí!