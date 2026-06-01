Za jediný den zabili stovky delfínů: Na Faerských ostrovech zadrželi Čecha

Masakr delfínů na Faerských ostrovech v roce 2025.
Masakr kytovců na Faerských ostrovech.
Autor: Andrea Vídeňská - 
1. června 2026
17:41

Během minulé středy na Faerských ostrovech lovci zabili v rámci tradičního lovu více než 700 delfínů a dalších kytovců. Podle svědků nebyla část zvířat usmrcena předepsaným způsobem. Při dokumentování kontroverzních lovů byli navíc zadrženi dva dobrovolníci organizace Sea Shepherd, mezi nimi byl i Čech.

Ve středu se na Faerských ostrovech uskutečnily tři takzvané grindadrapy, tradiční lovy, při kterých jsou delfíni a další kytovci nahnáni do mělkých zátok a následně usmrceni. Celkem při nich zahynulo 706 zvířat. Největší lov proběhl v hlavním městě Tórshavnu, kde bylo zabito 406 kytovců, informuje organizace Sea Shepherd na webových stránkách.

Delfíni zemřeli pomalou smrtí

Podle zveřejněných informací se lov proměnil v krveprolití. Samotní lovci přiznali, že neměli dostatek speciálních páteřních kopí, která mají zvířatům zajistit rychlou smrt. Mnoho delfínů tak bylo podle svědků zabíjeno pouze noži. Zraněná zvířata se v mělké vodě zmítala v bolestech.

Kvůli nedostatku vybavení i lidí byli někteří delfíni natlačeni na skály, kde utrpěli těžká zranění. Jiné zasáhly lodní vrtule nebo je přejely čluny. Podle ochránců zvířat šlo o dlouhou a trýznivou smrt.

Dobrovolníci v poutech

Na místě byli také dva dobrovolníci mezinárodní organizace Sea Shepherd, kteří celý průběh dokumentovali. Jedním z nich byl Čech Lukáš Matějíček. Jejich cílem bylo získat důkazy o průběhu lovů a následně je předat zástupcům Evropské unie. Místní lovci je však obvinili z narušování akce a přivolali policii.

Dobrovolníci skončili v poutech. Organizace Sea Shepherd odmítá, že by do lovů jakkoli zasahovali. Podle ní pouze pořizovali fotografie a videa toho, co se odehrávalo na pobřeží. „Po zaplacení přibližně 3 250 korun pokuty byli oba dobrovolníci během čtvrtečního odpoledne propuštěni,“ informuje organizace Sea Shepherd na sociálních sítích.

Radek Lain ( 1. června 2026 19:09 )

Dementi! U nás taky byla tradice upalovat čarodějnice a děláme to snad furt...? Naházel bych je všechny žralokům do vody, ať si to užijí!

majkas ( 1. června 2026 19:08 )

Odporní 🤢 lidé, to dokáže jen homo sapiens

Petr Hoflinger ( 1. června 2026 19:01 )

To jsou .ovada! 👎

Jirik-ta ( 1. června 2026 18:53 )

👍 není divu. Kdo podporuje nacizmus (uá) a nebo jiný se neštítí ničeho. Mělo by se s tím přestat. Vystoupit z nazi eu a Nato. Podpora nazi Banderovi ukrajiny je zločin.

Věra Dobešová ( 1. června 2026 18:50 )

Hnus co se děje 😡🤮

Náhlá smrt »Kočky ze Záběhlic«: Umřela s dluhem Gajerové
Sto let od narození Marilyn Monroe: Muži ji milovali i ničili, ale její smrt zavinilo něco mnohem temnějšího
První červnový týden podle karet: Blížence čeká zlom, Střelce láska a Váhy důležitá lekce
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Top 10 nejlepších snímků týdne. Monzunové peklo, extrémní vedra, J. D. Vance i boj o prales
Parte pro Nymburk. Jansta o spojení se Slavií: Pro mě jako sparťana hrozný…
Klempíř hledá 7 miliard. Babiš už je našel a nasypal do Agrofertu
Kdo je vytvořil? Záhadné Kounovské řady mohly být pravěkou observatoří i hranicí polí
