Dva řidiči vjeli do klidové oblasti KRNAPu: Vymlouvali se na navigaci, dostali flastr

Řidič BMW v klidovém území KRNAP  (Autor: KRNAP)
Autor: Nicole Kučerová - 
1. června 2026
10:58

Krkonošský národní park sdílel na sociálních sítích zmateného řidiče BMW, který ignoroval dopravní cedule a pravidla v chráněné oblasti. S vozidlem vjel do klidového území a vymlouval se na navigaci. Dostal vysokou pokutu a pobouřil veřejnost.

Krkonošský národní park (KRNAP) upozornil na sociálních sítích na případ řidiče černého BMW, jenž se v důsledku bezhlavého následování navigace dostal do chráněné oblasti, ve které neměl co dělat. „‘Navigace nás tam zavedla,‘ to je argument, který slýcháme bohužel docela často, třeba od dvou řidičů, kteří nedávno projeli klidovým územím KRNAP,“ popsala Organizace na ochranu životního prostředí. Řidič skončil mimo cestu u rozcestí nedaleko chaty Milan. V lokalitě žije tetřívek obecný, silně ohrožený druh.

KRNAP upozornil, že navigace nikdy není nad pravidly, které je důležité dodržovat. Vjezd do vybraných oblastí je povolen pouze vozidlům s oprávněním. „Nejde o šikanu návštěvníků. Omezení automobilové dopravy chrání unikátní krkonošskou přírodu, snižuje hluk, emise, erozi cest a zvyšuje bezpečnost pěších turistů i cyklistů,“ uvedla správa parku na pravou míru. Omezení platí už více než 30 let a má své důvody.

Oba řidiči dostali pokutu, která jim dovolenou v horách mohla značně prodražit. „Prosíme: nespoléhejte slepě na navigaci. Dopravní značení a pravidla ochrany národního parku platí pořád,“ uzavřel park s prosbou. Příspěvek vyvolal pobouření v řadách veřejnosti.

„Od Rozcestí až sem?? A tam se dostali odkud?? To byly posádky nevidomé?? Pročpak se asi v autoškolách učíme dopravní značky?? KRNAP doufám, že jste je pořádně voflastrovali!“ vyjádřila se naštvaná Dagmar S. „Možná by taky bylo dobrý zapojit hlavu a neřídit se jenom podle navigace...,“ poradil Aleš K. „Blbá výmluva, doufám že pokuta byla opravdu výchovná!“ vzkázala rozhořčená Lucie Z.

Ford Raptor ( 1. června 2026 11:10 )

jelikož ta slavná a NEBEZPEČNÁ Umělá Inteligence je všudypřítomně profitována a to dokonce veřejně ! 👎

Ford Raptor ( 1. června 2026 11:07 )

Aha takže dvojí metr a Legislativní paskvil !
Zatím Co řidič sledoval navigaci což je legální dostal flast ON nikoliv ten který ho uvedl v Omyl což je distributor signálu GPS !

ale taková Umělá Inteligence je nejen v ČR plně LEGALIZOVÁNA ač s ní dokážete téměř cokoliv ?

Ale, ale ale o5 se Vám zřejmě nejen Zákon ale hlavně Legislativa vymkla z rukou ! 👎 a být řidičem BMW ROZHODNĚ bych podal ŽALOBU hádejte na koho? 😃

