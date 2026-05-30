Návrat lebky sv. Zdislavy do baziliky: Poslední šance ji spatřit na vlastní oči
Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se v sobotu při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Lidé stáli i v uličkách.
Restaurátorka předala zachráněný ostatek světice arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, který od 11:00 sloužil hlavní poutní bohoslužbu. Arcibiskup ji před davy v bazilice opatrně zdvihl nad hlavu a poté ji uložil na hlavní oltář. Zůstane tam vystavena do večera. Církev ji pak chce uložit, z bezpečnostních důvodů ale nesdělí, kam.
Lebku ukradl zloděj 12. května z postranního oltáře Panny Marie a sv. Zdislavy. Tento oltář v sobotu přikryli plátnem, ozdobili růžemi a zažehli svíce. Relikviář s vnitřním rozbitým sklem, z nějž byla lebka uzmuta, zůstane na postranním oltáři ještě nějakou dobu jako připomínka, řekl děkan baziliky Pavel Maria Mayer.
Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou. Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
Lebka světice byla v chrámu vystavena téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři nad kryptou s jejím hrobem.Z oltáře zloděj relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl 12. května před večerní bohoslužbou, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté. Policie jej dopadla o dva dny později. Lebku zalil zloděj do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky. Restaurátorům se podařilo ji z betonu uvolnit.
