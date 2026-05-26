Církev po krádeži rozhodla: Poslední šance vidět lebku sv. Zdislavy!

Lebku svaté Zdislavy už zřejmě vystaví jen na pouti
Pohled na boční oltář odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy, 13. května 2026
Zdislavina lebka v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Lebka svaté Zdislavy v bazilice svatého Vavřince
Autor: ČTK 
26. května 2026
11:13

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.

„Budeme sledovat její další kondici. To znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, řekl bych, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat,“ dodal Přibyl.

Muž obviněný z krádeže chtěl lebku pohřbít v betonu do řeky. Jeho obhájce Vít Pavko řekl, že lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.

Video  Video z krádeže lebky svaté Zdislavy.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

