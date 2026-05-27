Inga je už 11 let nezvěstná: Milionová odměna za informace!
V roce 2015 beze stopy zmizela tehdy pětiletá německá dívenka Inga Gehricková. Policisté však nevzdávají pátrání ani po 11 letech. Zveřejnili nové fotografie a za jakékoliv relevantní informace o jejím současném stavu nabídli odměnu v přepočtu ve výši skoro milion a čtvrt korun.
Inga Gehricková zmizela v roce 2015 z rodinného grilovaní. Inga si hrála se skupinou dětí, když po ní najednou nebylo ani stopy. To bylo naposledy, kdy ji někdo viděl. Policie po ní od té doby pátrá, bohužel však bez větších úspěchů.
Na pondělí tento týden připadl Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Němečtí policisté se proto rozhodli přimět veřejnost o případu znovu mluvit. Vydali proto archivní fotky, které doposud měli k dispozici jen vyšetřovatelé. Rozhodli se také podpořit motivaci veřejnosti a za jakékoliv užitečné informace nabídli odměnu 50 tisíc eur. Tedy skoro milion a čtvrt korun.
Pátrání v Německu podporuje i nová billboardová kampaň. „Abychom oslovili veřejnost, spojili jsme se i s mediálními domy. Doufáme, že tak dostaneme informace k širšímu okruhu lidí,“ vysvětlila pro deník Bild policejní mluvčí Antje Hoppenová.
Ke zveřejnění nových fotografií prý dala rodina souhlas. „Jsou pečlivě vybrané tak, aby veškerá pozornost zůstala na Inze,“ dodala Hoppenová. Rodiče doufají, že by nová vlna mohla přinést konečně aspoň nějakou informaci o osudu jejich dcerky. Dodnes totiž není jisté vůbec nic.
