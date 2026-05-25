U školy v Táboře zemřel maturant: Kolaps těsně před zkouškou
V pondělí ráno došlo před budovou Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře k obrovské tragédii. Krátce před začátkem zkoušek tam zkolaboval jeden z maturantů. I přes snahu záchranářů muž na místě zemřel.
„V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci z Tábora společně s lékařem u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt,“ uvedla pro TN.cz mluvčí záchranářů Petra Kafková. Jak dodala mluvčí policie Lenka Krausová, úmrtí v tuto chvíli prověřují kriminalisté.
Jak uvedl web JČ Teď, šlo žřejmě o 20letého studenta nástavbového studia, který měl v daný den absolvovat maturitní zkoušku. Student podle ředitele školy Radka Cícha zkolaboval na parkovišti, a to ještě před začátkem zkoušek. Škola pondělní zkoušky následně zrušila. „Zítra budeme pokračovat po dohodě s maturujícími žáky s ohledem na vliv, který na ně tato událost má,“ dodal Cícha.
