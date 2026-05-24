Noční můra 9 kilometrů nad zemí: Pilot dostal infarkt!
Noční můra se stala realitou pro pasažéry letu ze španělského Tenerife do britského Birminghamu. Pilot ve výšce devět kilometrů nad zemí prodělal infarkt! Letadlo muselo nouzově přistát v Portugalsku, kde záchranáři poskytli muži první pomoc. Cestující na náhradního pilota čekali 13 hodin.
Cestující letecké společnosti Jet2 zažili ve čtvrtek 21. května scénku z hororu. Ve výšce devět kilometrů nad zemí při cestě ze španělského ostrova Tenerife do britského Birminghamu postihl pilota infarkt! Personál marně hledal mezi pasažéry lékaře.
Podle deníku Daily Mail let číslo LS1266 nouzově přistál v Portugalsku, kde na pilota čekali záchranáři. Poskytli mu první pomoc a hospitalizovali ho do nemocnice. Všech 220 cestujících tak zůstalo na letišti v Portu a muselo čekat dlouhých 13 hodin na náhradního pilota.
„Uvízli jsme v Portugalsku na více než 13 hodin bez ubytování. Přes hodinu nás nepustili ze samotného letadla,“ popsal pasažér pro deník The Sun. „Říkali, že je ubytování příliš drahé,“ doplnil.
Další cestující popsala zážitek z paluby. „Partner a já jsme spali, když nás probudil chaos,“ vylíčila účastněná žena. „Začala blikat světla a letušky, které byly viditelně rozrušené, hledaly lékaře,“ dodala. „Naše dvouleté dítě začalo plakat jako mnoho dalších dětí na palubě, protože letadlo rychle nouzově přistávalo,“ popsala hrůzný zážitek.
Letecká společnost se k situaci vyjádřila. „V žádném okamžiku nebyla ohrožena bezpečnost a zákazníci následně pokračovali ve své cestě. Rádi bychom se zákazníkům za toto nepředvídané zpoždění omluvili.“ vzkázala.
