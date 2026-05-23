Pád větroně na německé dálnici: Pilot zahynul
Na dálnici u západoněmeckého města Olpe se v sobotu krátce po poledni zřítil větroň. Pilot (†56) přišel o život, další muž utrpěl vážná poranění a je v nemocnici. V tiskové zprávě o tom informovala policie Severního Porýní-Vestfálska, nejlidnatější spolkové země.
Větroň havaroval kolem 12:10 krátce poté, co se odpoutal od vlečného letadla. Proč se zřítil, zatím není jasné.
Na fotografiích z místa nehody je vidět vážně poškozený stroj, desítky zasahujících hasičů, několik sanitek i dva vrtulníky.
Nikdo z lidí v autech neutrpěl zranění, ale nejméně jedno osobní auto bylo poškozeno. Dálnice číslo A45 byla v obou směrech uzavřena.
